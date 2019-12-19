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Maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 22:44 | Son Güncelleme

Bursaspor Teknik Sorumlusu Musa Öztürk: "İnşallah sezon sonunda, hedeflediğimiz, kendimizi görmek istediğimiz yerde olacağız" - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: "Son 16'ya kaldık, güzel oldu. Hem kupada hem ligde emin adımlarla gidiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenmesine rağmen elenen Bursaspor'un teknik sorumlusu Musa Öztürk, "İnşallah sezon sonunda, hedeflediğimiz, kendimizi görmek istediğimiz yerde olacağız." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Öztürk, maçtan önce oyunun çok değerli olduğunu konuştuklarını anlattı.

Maçın bir hikayesi olduğuna değinen Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu hikayede de oyuncularımın rolleri vardı. Gerçekten de hem ilk hem de ikinci yarıda verilen görevleri çok iyi yerine getirdiler. Özellikle ikinci yarıda takımın verdiği reaksiyonun, ligde takımımız için çok önemli bir anekdot olduğunu düşünüyorum. İnşallah sezon sonunda, hedeflediğimiz, kendimizi görmek istediğimiz yerde olacağız."

Öztürk, maçta görev yapan genç futbolcuların performansının sorulması üzerine, futbolda altyapının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bursaspor'un altyapısı da Vakıfköy. Bizim en değerli hazinemiz. Öncelikle o oyuncuların yetişmesinde emeği olan tüm antrenör arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün sahanın içinde 5, yedeklerde de 6 Vakıfköy patentli oyuncu vardı. Biraz sabırlı olursak, biraz sakin olursak bu oyuncular Türk futboluna damgasını vuracaktır. Ali Akman da zaman içerisinde yavaş yavaş hak ettiği yere gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- Sözeri: "Hem kupada hem ligde emin adımlarla gidiyoruz"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hem kupada hem de ligde emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Maçın ilk ayağında elde ettikleri avantajı korumayı bildiklerini ifade eden Sözeri, "Bugün tur atlamamız için stratejik oynamamız gerekiyordu. Dikkatli oynayıp, bireysel hata yapmayıp, bir de gol bulursak bizim için maçın çok daha iyi geçeceğini umuyordum ki öyle oldu. Ancak ikinci yarı özellikle Bursaspor golü bulduktan sonra iyi baskı kurdu ve biz de buna reaksiyon gösterdik. Çok keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sözeri, rotasyonlu bir kadroyla oynadıklarına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Az süre alan oyuncularımız ya da çok az süre alan oyuncularımızla oynadık. Bugün onlar, baskı altında neleri yaparlar, neleri yapamazlar onu gösterdi. Tabii bunların değerlendirmesini yapacağız ama burada Bursaspor da vazgeçmedi. Vazgeçmeyeceğini de biliyorduk çünkü seyircisiyle, ambiyansıyla, stadyumuyla hakikaten güzel bir atmosfer vardı bugün. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Son 16'ya kaldık, güzel oldu. Hem kupada hem ligde emin adımlarla gidiyoruz. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Özellikle bir Süper Lig takımını Erzurum'a getirmek istiyoruz. Bu anlamda oyuncularımı kutluyorum. Bugün gerçekten iyi mücadele ettiler, bütün terlerini sahaya akıttılar."

Kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarına teşekkür eden Sözeri, "Son teşekkürüm de Mustafa Öğretmenoğlu'na, Süper Lig hakemi olduğunu bir defa daha kanıtladı, onları da tebrik ediyorum, yolları açık olsun." ifadesini kullandı.

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Bursaspor büyükşehir belediye erzurumspor

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