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Maçın ardından

SİVAS HABERLERİ  | 02.01.2021 16:55 | Son Güncelleme

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla: - "Rodallega'nın alnı açılmış ama aldığımız haber iyi. Dikişten sonra haftaya yetişecek diye bekliyoruz"

SİVAS (AA) - Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada sakatlık yaşayan golcü oyuncuları Rodallega'nın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Taner Atilla, müsabakanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rakip oyuncuyla çarpışarak sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Rodallega'nın durumunun kendilerini üzdüğünü belirtti.

Müsabakanın son derece çekişmeli geçtiğini vurgulayan Atilla, "Hem Bakalorz hem Mustafa Yumlu hem de Rodallega sakatlandı. Rodallega'nın alnı açılmış ama aldığımız haber iyi. Dikişten sonra haftaya yetişecek diye bekliyoruz. Aldığımız bilgi bu yönde." ifadelerini kullandı.

Sivas deplasmanında uzatma dakikalarında buldukları golle 1 puan aldıklarını hatırlatan Atilla, şöyle konuştu:

"Yalçın Koşukavak hocamızın burada etkisi fazla ama çocukların da isteği, emeği, belki taktik değişimi… Ne olursa olsun güzel bir takımımız var. Sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyoruz. Üstüne de halen sakat veriyoruz. Murawski sarı kart sınırındaydı ve dördüncü sarı kartını gördü. Haftaya o da aramızda yok. Neredeyse orta sahada kimse kalmadı diyebiliriz. Diğer arkadaşlarımız eksiklerin yerini doldurmaya çalışıyor. Çıkışımız inşallah devam eder."

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