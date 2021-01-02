İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'u 2-1 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor'un teknik direktör Recep Uçar, sezonun ilk yarısını galibiyetle noktaladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Uçar, 2021'in rahat nefes alınabilen ve salgının bittiği bir yıl olmasını diledi.

Recep Uçar, maça iyi başladıklarını aktararak, "Sonra öne geçtik. Ardından savunmada zaman zaman sıkıntı yaşadık ve bir, iki pozisyon verdik. Kazandığımız penaltıya kadar da işler iyi gidiyordu. Penaltılarda bu sezon sıkıntı yaşıyoruz. Penaltı kaçtıktan sonra 1-2 dakika içinde gol yedik ve 1-1 oldu." diye konuştu.

Oyuncularının psikolojik olarak direndiğinin altını çizen Uçar, "Oyuna tutunduk. Rakibimiz de iyi oynadı. Onlar da galibiyete yakındı. Akhisarspor'a pozisyonlar verdik. Devre arasına kazanarak girmek güzel. Şimdi eksik bölgelere transferler yapmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

- Dilsöz: "Oyuncularım ellerinden geleni yaptı"