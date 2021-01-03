Maçın ardından

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Tuzlaspor'u 3-0 mağlup eden Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "İlk yarının son maçını oynadık. Hedeflediğimiz noktadayız." dedi. Şengül, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, Tuzlaspor'u mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Ligde ilk yarı sonunda sezon öncesi hedefledikleri puanın üzerinde başarı elde ettiklerine vurgulayan Şengül, şöyle konuştu: "İlk yarının son maçını oynadık. Hedeflediğimiz noktadayız. İlk yarı itibarıyla belki de 35 değil de 30-32 puan almayı planlıyorduk. 35 puanı yakalamak bizim için avantaj oldu. Çok karakterli, birbirine inanan, kenetlenen oyuncu grubumuz var. Canla başla mücadele eden, varını yoğunu, her şeyini ortaya koyan rakip ayırmadan sonuna kadar savaşan oyuncu grubumuz var. Rakiplerimizin hepsini alt etmesini bildik." Ligin ikinci devresinin kendileri açısından çok zor geçeceğine işaret eden Şengül, buna rağmen sezon sonunda hedeflerine ulaşmayı amaçladıkları dile getirdi.

Giresun halkının hayalini gerçekleştirme adına mücadele ettiklerini kaydeden Şengül, şöyle devam etti: "İkinci yarı bizim adımıza daha zor geçecek. Çünkü her takım takviyeler yapacak. Ciddi hamleler yapıp sonuna kadar mücadele edecekler. Çok ciddi rakiplerimiz var. Biz mücadelemizi ikinci yarıda da sonuna kadar devam ettireceğiz. Savaşmaya, bir şeyleri başarmaya inanan bir kadromuz var. Bu kadro ile yakalayacağımız en büyük başarıyı yakalamak istiyoruz. Giresun halkının da bir hayali var. İnşallah yolun sonunda onu gerçekleştirecek bir düzeye geliriz." Ümit Şengül, geniş kadrolarının bulunduğunu, ikinci devre öncesi transfer yapamasalar da mevcut oyuncu grubunun sezon sonunda kendilerini hedefe taşıyacağına inandığını ifade etti. Devre arası kampını Antalya'da planladıklarını belirten Şengül, bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini sözlerine ekledi. - Tuzlaspor cephesi Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Giresun'a puan veya puanlar almak amacıyla geldiklerini ancak kendileri için skorun hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Maçı iki etaplı değerlendirmek gerektiğini anlatan Taşkın, "İlk devre çok iyi oynayan bir Tuzlaspor vardı. Rakibimize alan ve zaman vermedik. Girmiş olduğumuz 1-2 pozisyon var. Bunları değerlendirsek farklı olabilirdi. Maalesef biraz gol sıkıntısı yaşıyoruz. Kanatlarımızın daha iyi çalışmasını bekliyordum bu maçta." diye konuştu. Taşkın, ikinci devre hakemin kendilerini baskı altına aldığını, çok kritik yerlerde kendi aleyhlerine fauller ve sarı kartlar verdiğini savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu da Tuzlaspor'un ne kadar sahipsiz olduğunu gösteren bir şey. Giresunspor'u tebrik ediyorum. İkinci devre bizden daha istekli, arzulu ve üstün oynadılar. Burada hakem faktörü biraz ön plana çıktı. Bu sahipsizliğimizi maalesef bir tek sahada yaşamıyoruz. 30 puanı gerçekten çok zorluklarla topladık. Mevcut bir tesisimiz yok. Oynayabildiğimiz sürekli bir sahamız yok. Biz 1. Lig'e çıktık ama kimse bunun farkında değil. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ayın 13'ünde bir kupa maçı oynayacağız Başakşehir ile. Ama hangi statta oynayacağımı hala bilmiyoruz. Biz çocuklarla buraya kadar çok özverilerle mücadeleyle geldik."