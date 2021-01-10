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Maçın ardından

10.01.2021 16:43 | Son Güncelleme:
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Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: - "Mücadele eden, daha fazla pozisyona giren, istediği gibi oyunu tutan bizdik"

KOCAELİ (AA) - Süper Lig'in 18. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, sahada mücadele eden, daha fazla pozisyona giren, istediği gibi oyunu tutan bir takım olduklarını bildirdi.

Canel, Kocaeli Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendilerine sahayı açtıkları için Kocaelispor Yönetim Kuruluna teşekkür etti.

Planlarını uygulayıp galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Canel, teknik ekibi ve futbolcuları kutladı.

Saha zemininin kendilerini zorladığını ifade eden Canel, "Mücadele eden, daha fazla pozisyona giren, istediği gibi oyunu tutan bizdik. İlk attığımız gol çalışılmış güzel bir organizasyondu. Oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik. İkinci golde onların hatası oldu ama çok güzel bir gol oldu." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Fatih Karagümrük'ün her hafta başka statlarda maç yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Canel, "Bugünkü maçı biz Karagümrük stadında oynasaydık çok daha farklı olurdu. Bizim zeminimiz bana göre Türkiye'deki sayılı zeminlerden bir tanesi, gayet güzel zeminimiz var. Bu kadar suyu tutmazdı. Futbolcular da bu kadar güçlükle mücadele etmezlerdi." ifadelerini kullandı.

Atılay Canel, bundan sonraki maçlarda Kocaeli'de devam etmeyi düşünüp düşünmedikleri sorusuna, "Belki de yavaş yavaş Sakarya'ya veya Bursa'ya gideceğiz. Kocaelispor bir kere verir sahasını, belki bir daha vermez. Herkes bir kere verir sahasını. Yavaş yavaş bütün Türkiye'yi dolaşacağız gibi." yanıtını verdi.

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