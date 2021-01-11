Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı çok güzel bir oyun ortaya koyduklarını, ancak son dakikalarda talihsiz şekilde gol yediklerini ifade etti.

İlk yarı rakibe karşı baskılı bir oyun oynadıklarını belirten Bakkal, "Üzgünüm. Çok fazla pozisyon vermeden özellikle ilk devrenin 44. dakikasına kadar çok baskılı bir oyun oynadık ve maçın skoru bu değildi. Farnolle, Obertan, Petrus ve Hasan'ı bir anda değiştiriyorsunuz. Çok iyi bir oyun ve ilk devre çıkarken kaptırdığımız top ve sonrasında gol hakikaten üzgünüm." diye konuştu.

Yönetimle bir takım transfer çalışmalarını yaptıklarını anlatan Bakkal, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe'ye yenildik diye karalar bağlayacak değiliz. 22 maç ve 66 puan var. Bu uzun bir süreç olacak ve yönetimimizin yaptığı çalışmalar var. Bizim de onayladığımız transferleri bir an önce yapıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ben Fenerbahçe'nin bu kadar geniş bir kadro ve kaliteli ayaklarıyla bizim karşımızda bu kadar etkisiz kalabileceğini maçtan önce söyleseniz inanmazdım. Oyuncularıma baktığımız zaman 44. dakikaya kadar inanılmak oynayan Erzurumspor takımı var. Biraz daha topu önde tutabilecek veya daha iyi pozisyon üretecek olsak daha farklı olurdu."