YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Maçın ardından

Maçın ardından

16.01.2021 16:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe Antrenörü Yasin Güleryüz: - "Maçı büyük bir zaferle bitirdik. İzmir'e çok mutlu ve şen dönüyoruz"

Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Göztepe'nin antrenörü Yasin Güleryüz, "Maçı büyük bir zaferle bitirdik. İzmir'e çok mutlu ve şen dönüyoruz." dedi.

Güleryüz, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor maçına hafta içi çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Her iki takım için de zorlu ve stresli bir maç olduğunu vurgulayan Güleryüz, "Altı haftadır kazanamamış olmanın verdiği gerginlikle Konya'ya geldik. Bizim için özel bir gün olacağı için hafta başından beri çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdik. Maça kontrollü başladık. Konyaspor'un da kontrollü başlayacağını biliyorduk." diye konuştu.

Hafta başından Konyaspor'u çok iyi analiz ettiklerini belirten Güleryüz, şunları kaydetti:

"Biz de onlara karşı tezler geliştirdik. Sonuçta onların da güçlü olduğu yerden, yan toptan gol bularak kazandık. Maç iki takımın kontrollü oyunuyla başladı. Golü bulduktan sonra üzerimizdeki baskı azaldı. O arada biraz daha top tutabilseydik, belki ikinci golden sonra üçüncü ve dördüncü golü de bulabilirdik. 2-1'den sonra 'Acaba yine mi kaybedeceğiz?' ya da 'Yine mi berabere kalacağız?' diye panikledik. O panik havası on dakika sürdü. Ardından kendimize gelip üçüncü golü bulduktan sonra maçı kazanacağımıza inandık. Son 5-10 dakikada yan toplarla vakit geçirdik."

Güleryüz, Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği ile yapacakları maçın hazırlıklarına ara vermeden başlayacaklarını sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

Konya Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:32
Sabah
07:57
Öğle
13:05
İkindi
15:40
Akşam
18:02
Yatsı
19:22

Konya Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Dayıoğlugil Eczanesi
Karatay
İnci Eczanesi
Karatay
Dudu Eczanesi
Selcuklu
Kelebek Eczanesi
Selcuklu
Kule Eczanesi
Selcuklu
Öz Şafak Eczanesi
Selcuklu
Özalkent Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Konya Büyükşehir Belediyesi kar ve buzlanmaya karşı 31 ilçede görev başında

Konya Büyükşehir Belediyesi kar ve buzlanmaya karşı 31 ilçede görev başında

Milletvekili Orhan Erdem: “Konya’mız mesleki teknik eğitimde ön sıralarda”

Milletvekili Orhan Erdem: “Konya’mız mesleki teknik eğitimde ön sıralarda”

Medova Hastanesi aşı uygulamasına başladı

Medova Hastanesi aşı uygulamasına başladı

İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı

İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı

Konya'da kar ve tipi etkili oluyor

Konya'da kar ve tipi etkili oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.