Maçın ardından

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, 58. dakikada Lopes'in fileleri havalandırdığı pozisyonda golün faul gerekçesiyle iptal edilmesine tepki gösterdi. Yalçın Koşukavak, Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk 45 dakika sahada ciddi bir oyunun olduğunu ve karşılaşmanın ilk bölümünü 2-0 ya da 3-0 önde kapatabilecekken bunu başaramadıklarını söyledi. İlk yarıda oyun planlarına oyuncuların uyum gösterdiğini belirten Koşukavak, "Hatayspor ceza sahasına çok girsek de golü bulamadık. İkinci yarı 47'inci dakikada yediğimiz gol psikolojik dirençleri kırık olan oyuncularımızda çöküntüye sebebiyet verdi. Oyunun psikolojisi bizden uzaklaştı. Bir gol attık, herkes 'Gol' diyor... Geçen hafta Rize deplasmanında da aynısını yaşadık. VAR'daki hakemleri anlamakta güçlük çekiyorum. Çok normal bir şey gibi gelmiyor. Geçen hafta Rize'de 2 puan bıraktık. Ekip arkadaşlarımız bugün attığımız golün faul olmadığını söylüyorlar." dedi.

Koşukavak, VAR ekranından pozisyonu görüp yorumlamanın zor olmadığını savunarak, "Bir türlü anlayamıyorum. Çok merak ettiğim bir şey var. VAR odasına gitmek istiyorum. Merak ediyorum oradaki yorumu, pozisyonu değerlendirirken ne konuşuyorlar. Düşünüyorum düşünüyorum, mantıklı bir şey bulamıyorum. Ekrandaki görüntüyü yorumlayamamak çok garibime gidiyor. Bu mağlubiyetin sebebi o gol değil. Denizlispor maç kaybeder ya da kazanır bunlar ayrı şeyler. Ancak ekrandaki görüntüyü yorumlayamamak çok akla ziyan bir şey. " değerlendirmesinde bulundu. - "Oyuncuların sorunlarını çözmeliyiz" Ligin zor bir periyot olduğunu belirterek 20 Ocak Çarşamba günü Galatasaray ile oynayacaklarını hatırlatan Koşukavak, şöyle konuştu: "Bugün Denizlispor'un 10 oyuncusu vardı. Yedek kulübesinde sezon başından beri sakat olan Sakıb vardı. Bir haftadır takımla çalışıyor, 15 dakika oynayabilirdi. Diğer oyuncularımız ise altyapıdan. Hiç profesyonel seviyede deneyimleri yok. İşin gerçeği bu işin sürdürülebilir bir tarafı yok. Acil çözülmesi gereken problemler var. Şehir dinamiklerine ihtiyaç var. Halledilmesini bekliyoruz."

Birçok takımın problemleri olduğunu vurgulayan Koşukavak, "Bu ekonomik problemler derinleştiği zaman oyuncular bir mesaj vermek istiyor. Oyuncular maçtan önceki antrenmana çıkmadı. O mesaj yerine ulaştı mı bilmiyorum. Benim de işim zorlaşıyor. Çünkü bir teknik direktör, bir belediye başkanı gibi günde 10-15 karar alıyor. Yönetmeniz gereken çok dinamik var. Takım yönetmek holding yönetmekten zordur. Oyuncularımın bana olan saygıları var. Kısa sürede futbolcularla aramızda önemli bir bağ kurdum. Antrenmana ve kampa gelmediler ama onlarla bir toplantı yapabildim. Halledilmesi gereken tek bir şey yok. İçerideki oyuncuların sorunlarını çözmeliyiz. Transfer döneminin bitmesine 10 gün var. Bu süre içinde kadro derinliği yaratıp oyuncu kalitesini arttırmamız gerekiyor. İvedilikle çözülmesi gereken problemlerimiz bunlar. Çarşamba günü Galatasaray maçına çıkacağız. Yarın öbür gün neler olacağına bakıp göreceğiz." ifadelerini kullandı. - Ömer Erdoğan: "İlk yarı kaleci ve savunmamız gol yemememizi sağladı"