YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Maçın ardından

Maçın ardından

19.01.2021 22:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Adım adım gelişiyoruz. Daha tamamen gelişmedik. Mevcuttakiler en iyisini yapmaya çalışıyor. Şu an adım adım olan gidişattan memnunum"

Süper Lig'in 20. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Adım adım gelişiyoruz. Daha tamamen gelişmedik. Mevcuttakiler en iyisini yapmaya çalışıyor. Şu an adım adım olan gidişattan memnunum." dedi.

Avcı, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, futbolda olumlu ve olumsuz duyguların bir arada yaşandığını, ayağında kırık tespit edilen Abdülkadir Ömür'ün talihsiz bir sakatlık yaşadığını belirterek, "Abdülkadir takımımızın ve ülke futbolunun en değerli oyuncusu. Kendisini en kısa sürede takımda görmeyi bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Avcı, oyun ve oyuncu olarak eksikleri olmasına rağmen her seferinde isteyen, öğrenmeye açık ve en iyisini yapmaya çalışan grupla çalıştıklarına işaret ederek, "Taçtan o golü yemememiz gerekiyor. Bunun da bizim için ileriye doğru bir mesaj ve aldığımız doğru bir ders olması gerekiyor. Yoğun bir trafik. Üç günde bir maç oynuyoruz. Görsel ve taktik çalışıyoruz. Tamamen dinlenme ve toparlanmayla geçiyor. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum ve Konyaspor’a da başarılar diliyorum. Adım adım gelişiyoruz. Daha tamamen gelişmedik. Mevcuttakiler en iyisini yapmaya çalışıyor. Şu an adım adım olan gidişattan memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Hosseini'nin dün akşamki antrenmandan sonra kasığında sıkıntı yaşadığını anlatan Abdullah Avcı, bu oyuncunun yerine maçta Hugo'nun oynadığını ifade etti.

Pereira ile bir görüşme yaptığını ve yaklaşık 30 dakika sürdüğünü vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Ben sosyal medya üzerinden konuşma yapmam. Trabzonspor’a 4 sene çok önemli hizmetler yapmış. Geçmişine çok büyük saygım var. Antrenmanlarda da iyi çalışıyor. Bugün onun yerinde oynayan bu toprakların çocuğu Serkan’ın da yaptığı asistle, çabaları ile konuşulmasını isterdim. Pereira’ya şunu teklif ettim: '6 ay sonra mukavelen bitiyor ve benim planımda yoksun. Ben bugünü ve bir sonraki Trabzonspor’u düşünmek zorundayım. Bu takıma transfer yapacağım. Bu kadar hizmet etmiş bir futbolcuyu kadronun dışında bırakmak istemiyorum. Kariyerini beraber planlayalım. Oynamak istersen, bir yere gitmek istersen transferin bitmesine 15 gün var. Antrenörlüğe geçmek istiyorsan burada seviliyorsun. Belki ülkende devam etmek istersin. Trabzonspor’a hizmete belki orada da devam etmek istersin. Bu seçenekleri al, cebine koy, ailenle konuş, ona göre kararını ver, buna göre senin kariyer planlamanda hareket edelim.' O da bana bu samimiyetimden dolayı teşekkür etti. Şu an düşünme aşamasında. Trabzonspor tarihinde büyüklerim, ağabeylerim, Ali Kemal Denizciler, Güngör ağabeyler, Şenol hocalar, Ahmet Suat Özyazıcılar, rahmetli Özkan Sümerler, 200-300 gol atan Hamiler, Ogünler, Abdullahlar var. Ayrılıklar benim için de başkası için de var. Bu tamamen Pereira’nın buraya yaptığı hizmet, ileriye dönük bir kariyer planlaması için ona sunulan ciddi ve güzel bir teklifti. Cevabını o verecek."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

Trabzon Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:06
Sabah
07:35
Öğle
12:37
İkindi
15:06
Akşam
17:29
Yatsı
18:53

Trabzon Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Çukurçayır Eczanesi
Ortahisar
Hayırlıoğlu Eczanesi
Ortahisar
Poyraz Eczanesi
Ortahisar
Sibel Eczanesi
Ortahisar
Başak Eczanesi
Akcaabat
Güner Eczanesi
Akcaabat
Günışığı Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Maçın ardından

Maçın ardından

Bakan Kasapoğlu'na Trabzonspor forması hediye edildi

Bakan Kasapoğlu'na Trabzonspor forması hediye edildi

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan "Abdülkadir Ömür" paylaşımı:

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan "Abdülkadir Ömür" paylaşımı:

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.