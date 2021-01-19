Süper Lig'in 20. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Adım adım gelişiyoruz. Daha tamamen gelişmedik. Mevcuttakiler en iyisini yapmaya çalışıyor. Şu an adım adım olan gidişattan memnunum." dedi.

Avcı, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, futbolda olumlu ve olumsuz duyguların bir arada yaşandığını, ayağında kırık tespit edilen Abdülkadir Ömür'ün talihsiz bir sakatlık yaşadığını belirterek, "Abdülkadir takımımızın ve ülke futbolunun en değerli oyuncusu. Kendisini en kısa sürede takımda görmeyi bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Avcı, oyun ve oyuncu olarak eksikleri olmasına rağmen her seferinde isteyen, öğrenmeye açık ve en iyisini yapmaya çalışan grupla çalıştıklarına işaret ederek, "Taçtan o golü yemememiz gerekiyor. Bunun da bizim için ileriye doğru bir mesaj ve aldığımız doğru bir ders olması gerekiyor. Yoğun bir trafik. Üç günde bir maç oynuyoruz. Görsel ve taktik çalışıyoruz. Tamamen dinlenme ve toparlanmayla geçiyor. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum ve Konyaspor’a da başarılar diliyorum. Adım adım gelişiyoruz. Daha tamamen gelişmedik. Mevcuttakiler en iyisini yapmaya çalışıyor. Şu an adım adım olan gidişattan memnunum." değerlendirmesinde bulundu.