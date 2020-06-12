Maçka Parkı'nda dehşet saçmıştı! Tutuklandı

Bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmez'i yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Emrah D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Müracaat savcılığınca ifadesi alınan şüpheli Emrah D. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Emrah. D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELİNDEKİ BİRA ŞİŞESİNİ KIRARAK SALDIRDI

İddiaya göre, iki meslektaşıyla parkın kapısına doğru yürüyen Süleyman Dönmez'in, şüpheli Emrah D. ile laf atma yüzünden tartışmaya başladığı, şüphelinin elindeki bira şişesini kırdıktan sonra Dönmez'in boğazını kestiği belirtiliyordu. Ağır yaralanan Süleyman Dönmez hastaneye kaldırılmıştı.

(DHA)

