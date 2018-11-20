Maçka Parkı'nda 'Kıyafet' tartışmasında yeni gelişme!

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada Çağla Köse ve Savaş İlter "müşteki-sanık" sıfatıyla hazır bulundu. Duruşmada 'Tanık' sıfatıyla dinlenen Burcu Şentürk, spordan çıkıp Maçka Parkı'na gittiğini anlatarak şunları söyledi: "Meyve yiyip, kitap okuduk. Müzik dinliyorduk. Yanımızda Çağla Köse'nin köpeği vardı. Tuvalete giderken köpeğini tutmamı istedi. Daha sonra gürültü duydum. Ben gidip baktığımda kaos vardı. Güvenliğe sordum; 'Çağla'nın kıyafetinin uygunsuz olduğunu' söyledi. 'Arkadaşınız burada bu şekilde gezemez, çünkü ben buranın güvenliğiyim ve buna müsaade edemem' dedi. Çevredeki gençler de güvenliğe 'Kıyafete karışamazsın!' şeklinde sözler sarf etti. Çağla, 'Gidip şikayet edelim' dedi. Ben de 'Gerek yok, dersini almıştır' diye cevap verdim. Yerimize gittik akşama doğru gitmek için hazırlanırken polis geldi. Bizim için geldiklerini düşündük, yanlarına gittim ve sordum. 'Kıyafete karışamayız, biz buraya güvenliğin şikayeti üzerine geldik, arkadaşınızın burada uygunsuz hareketleri varmış' dedi.

Çevredekiler akşama kadar bizim uygunsuz davranışımızın olmadığını söyledi." Savaş İlter'in avukatı olay günü Çağla Köse'nin üzerindeki kıyafeti sorması üzerine tanık Burcu Şentürk de "Üzerinde askılı elbise vardı. Diz kapağının altında asimetrik kesimli, krem rengi bir elbiseydi" diye cevap verdi. "ÇEVREDEKİLER GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN ÇAĞLA HANIM'I PARKTAN ÇIKARMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ" Diğer tanık Samet Özçelik de olay günü Maçka Parkı'nda olduğunu, Çağla Köse ile aynı yerde olduğunu belirterek, "Hava karardıktan sonra seslerin yükseldiği yere gittim ve olaya şahit oldum. Kargaşa hali vardı ve çevredeki insanların konuşmalarını duydum. Polis gelmişti ve anladığım kadarıyla özel güvenlik Çağla Hanım'ın kıyafetini uygun bulmayıp, bu şekilde çevrede dolaşmasına izin vermeyeceğini söylemişti. Çevredekiler anlattı.Çevredekiler güvenlik görevlisinin Çağla Hanım'ı parktan çıkarmak istediğini söyledi. Doğrudan görevliden duymadım. Çevredekilerde birlikte bu durumu doğru bulmadığım için çevredekilerle birlikte Çağla Hanım'ı savunmaya çalıştım. Çağla'nın üzerinde beyaz elbise vardı. Olağandışı bir detay hatırlamıyorum" şeklinde konuştu. Diğer bir tanık ise, Çağla Köse'nin kıyafetinden rahatsız olmadıklarını gelen polislere söylediklerini anlattı.