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Maçka Parkı'ndaki dehşette yeni gelişme: Kırık şişeyi boğazına sapladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 11:52 | Son Güncelleme

Şişli'deki Maçka Parkı'nda, laf atma iddiasıyla yaşanan tartışmada Süleyman Dönmezler'in boğazını kesen sabıkalı Emrah D.'nin "Elimde bulunan bira şişesini kırarak önce boğazına daha sonra da yüzüne ve kollarına doğru vurmaya başladım. Sonra da otobüse binerek annemin evine gittim" dediği öğrenildi. Dehşet olaya şahit olan Dönmezler'in arkadaşı Meltem Ş. ise, "Arkamızdan gelen kişi, Süleyman'ın boğazına kırık şişeyi sapladı. dedi.

Maçka Parkı'ndaki dehşette yeni gelişme: Kırık şişeyi boğazına sapladı

Şişli Maçka Parkı'nda dün akşam 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistan olan Süleyman Dönmezler, Emrah D'nin kırık bira şişesiyle saldırması sonucu ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan D., Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylara DHA ulaştı. Olayın görgü tanığı olan Dönmezler'in arkadaşı Meltem Ş,'nin polise verdiği ifadesinde, "Bugün saat 16.30 sıralarında Süleyman ve Deniz'le birlikte Maçka Parkı'na geldik. Biz Deniz ile yürürken Süleyman da telefonla konuştuğu için arkamızdan geliyordu. Bu sırada 'İşine bak çek git' gibi laflar duyduk. Arkamıza döndüğümüzde Süleyman'ın yanında bir kişi vardı. Sonra Süleyman yanımıza geldi. 'Ne oldu diye' sordum. Süleyman da, 'Senin yanından geçerken bana dik dik baktı' dedi. Ben de 'baksın ne olacak' dedikten sonra yürümemize devam ettik. Bu sırada arkamızdan gelen kişi, Süleyman'ın boğazına kırık şişeyi sapladı. Tekrar saplamak istediğinde Süleyman karşı koydu ve boğuşmaya başladılar. Bunun üzerine saldırgan kaçtı. Polis ve ambulansı aradıktan sonra yanımızda bulunan tişört, maske ve peçete ile müdahale ettik" dediği öğrenildi.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ve boğaz kısmı, yüzünde, kafasında ve iki kolunda kesik bulunan Dönmezler'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

ANNESİNİN EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin kaçış güzergahlarında bulunan kamera kayıtlarını incelemeye alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Emrah D.'nin Beşiktaş'taki evine operasyon yaptı. Ancak Emrah D. burada bulunamayınca ekipler bu kez Eyüpsultan'da bulunan annesinin evine baskın yaptı. Saldırgan burada gözaltına alınırken, kanlı ayakkabısına da incelenmek üzere el konuldu.

"ELİMDE BULUNAN BİRA ŞİŞESİYLE VURDUM"

Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen ve alkollü olduğu belirlenen Emrah D.'nin çok sayıda suçtan sabıkalı olduğu belirlendi. Emrah D.'nin "Hiç tanımıyorum. Yanlarından geçerken bana küfür etti. Ben de elimde bulunan bira şişesini kırarak önce boğazına daha sonra da yüzüne ve kollarına doğru vurmaya başladım. Sonra da otobüse binerek annemin evine gittim" dediği öğrenildi.

(DHA)

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