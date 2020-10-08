Maçka Parkı’nda sağlık çalışanına saldıran sanık hakim karşısında

Şişli Maçka Parkı’nda tartıştığı sağlık çalışanına kırık cam şişeyle saldıran Sanık Emrah Danışman hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, “Çok üzgünüm ve pişmanım. Kendisinden ve ailesinden özür diliyorum" dedi.

Şişli Maçka Demokrasi Parkı’nda 11 Haziran’da meydana gelen olayda, iki kadın meslektaşı ile yürüyen psikiyatri bölümü asistanı Süleyman Dönmezler, sanık Emrah Danışman ile laf atma meselesi nedeniyle tartışmıştı. Elindeki şişeyi kıran şüpheli Danışman, Dönmezler’in boğazını kesmişti. Olayın ardından kaçan sanık Danışman, polis ekiplerince yakalanmıştı. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan ve hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık Danışma hakim karşısına çıktı. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Danışman ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşma kimlik tespiti ile başladı. Ortaokul mezunu olduğunu söyleyen sanık Danışman, ayakkabıcılık yaptığını ve aylık gelirinin 6-7 bin olduğunu kaydetti.

“Öldürme niyetim yoktu”

Duruşmada savunma yapan sanık Danışman, “Olay günü ailevi sıkıntılarımdan dolayı votka alarak Maçka parkına gittim. Alkol aldım. Sonra evime doğru yürüdüğüm sırada müştekinin bana ‘şişt’ diye seslendiğini duydum. Sonra bana ‘anneni sinkaf ederim, şerefsiz, tacizci’ gibi sözler söyledi. Arkasından bana saldırdı. Kendimi savunmak ve korkutmak amacıyla elimdeki votka şişesini kırdım ve müştekiye doğru salladım. Öldürme niyetim yoktu. Olaydan sonra yürüyerek oradan ayrılıp evime giderken İSPARK görevlilerine Süleyman Dönmezler’in yaralı olduğunu, ambulans çağırmalarını söyledim. Çok üzgünüm ve pişmanım. Kendisinden ve ailesinden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, yaralanmanın hayati tehlike oluşturup oluşturmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve yaralanmanın ölüme sebebiyet verip vermeyeceğine ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelinin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

