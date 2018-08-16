İSTANBUL (AA) - Karadeniz kültürünün güzellikleri, KüçükÇiftlik Park'taki "Maçka'da Buluşalım: Bir Karadeniz Şöleni"nde bir araya gelecek.
Karadeniz müziğinin önde gelen temsilcileri, bölgeye özgü tatlar ve o kültürü yansıtan stantların yer alacağı etkinlik, 8 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Etkinlikte, Selçuk Balcı, İmera, Koliva, Hülya Polat, Arslan, Merve Yavuz, Ali Baran, Serkan Aydın ile Buğrahan Denizoğlu ve Ekin Uzunlar Karadeniz ezgilerini seslendirecek.
URU organizasyonuyla düzenlenecek "Maçka'da Buluşalım, Bir Karadeniz Şöleni"nde ayrıca Maçka yöresi halk oyunları sergileyen Horon Evi de özel bir gösteri yapacak.
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