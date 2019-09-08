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"Maçka'da Buluşalım: Bir Karadeniz Şöleni"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 21:49 | Son Güncelleme

"Maçka'da Buluşalım: Bir Karadeniz Şöleni"

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki Karadenizliler ve Karadeniz kültürünü sevenler, bu yıl ikincisi düzenlenen "Maçka'da Buluşalım: Bir Karadeniz Şöleni"nde bir araya geldi.

URU Grup ve Karadeniz FM iş birliğiyle KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilen programda yüzlerce kişi horonda birleşti.

Karadeniz FM yöneticisi Sinan Erkmen, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılki şölende aralıksız 2 saat yağmur yağdığını hatırlatarak, "Yağmur yağmasına rağmen burada binlerce Karadenizliyi ağırlamaktan gurur duyduk. Bugün de kızgın güneşe rağmen burada binlerce kişiyi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Erkmen, bu etkinlikle Karadeniz kültürünü İstanbul'da yaşatmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Karadeniz kültürünü, gerek yemekleri gerek müzikleri olsun, Karadenizli sanatçıları katılımcılarla buluşturuyoruz. İnşallah bundan sonra da on binlerce Karadenizliyi ağırladığımız farklı etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bugün İstanbul'un en büyük Karadeniz etkinliğini yapmış bulunuyoruz."

Karadeniz'e ait yöresel lezzetlerin de sergilendiği etkinlikte Salih Yılmaz, Ezgi Eyüpoğlu, Gökhan Birben, İmera Grubu, Ekin Uzunlar ve Resul Dindar sahne aldı.

Yoğun ilginin yaşandığı şölende yüzlerce kişi kemençe ve tulum eşliğinde horon vurdu.

Öğlen başlayan programda ayrıca "130 BPM Karadeniz" remiksleri ile Emrullah Gül DJ performansı gerçekleştirdi.

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