MacKenzie Scott: Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan boşanan milyarder yazar, fen öğretmeni Dan Jewett'la evlendi

Yazar MacKenzie Scott, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan boşandıktan iki yıl sonra, fen öğretmeni Dan Jewett'la evlendi. Jewett, Scott ve Bezos'un çocuklarının okulunda görev yapıyor.

Dünyanın en zengin kadınlarından olan Scott, servetinin 4 milyar dolarını bağışlamıştı.

Scott'ın evliliği, bir grup hayırseverin bir araya gelerek oluşturduğu Giving Pledge isimli hayırseverlik oluşumunun internet sitesindeki değişim üzerine öğrenildi.

Yazarın bu sitede yer alan profilinde artık, evlendiği eğitimci Jewett'in de bağış vaadi yer alıyor.

Jewett, bu sitedeki bağış niyetine ilişkin mektubunda, "Elde ettiğim servetin büyük kısmını bağışlayacağımı belirttiğim bu mektubu yazmak garip. Çünkü hiçbir zaman, bir kısmını bağışlamam gerekeceğini hissedeceğim bir servet peşinde olmadım" dedi.

Jewett mektubunun devamında, "Mutlu bir tesadüf sonucu, tanıdığım en bonkör ve iyi insanlardan biri ile evlendim. Başkalarına yardımcı olacak müthiş bir finansal varlığı bağışlayacağımıza söz verdik" dedi.

Jeff Bezos da bu evlilikle ilgili yaptığı açıklamada, "Dan çok iyi biri, ikisi için de mutluyum" ifadesini kullandı.