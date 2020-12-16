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MacKenzie Scott, aşevleri ve yardım kuruluşlarına dört ay içinde 4,1 milyar dolar bağışladı

16.12.2020 11:02 | Son Güncelleme:
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MacKenzie Scott, aşevleri ve yardım kuruluşlarına dört ay içinde 4,1 milyar dolar bağışladı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, ABD'de aşevleri ve yardım kuruluşlarına dört ay içinde 4,1 milyar dolar bağışta bulunduğunu açıkladı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, ABD'de aşevleri ve yardım kuruluşlarına dört ay içinde 4,1 milyar dolar bağışta bulunduğunu açıkladı.

Dünyanın en zengin 18'inci insanı olan Scott, blogunda koronavirüs nedeniyle zorda olan Amerikalılara yardım etmek istediğini söyledi.

Bloomberg'e göre 50 yaşındaki Scott'un serveti bu yıl 23,6 milyar dolar artarak 60,7 milyar dolara çıktı.

185 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin insanı olan 56 yaşındaki Bezos ile Scott, geçen yıl ayrılmışlardı.

38 milyar dolarlık boşanma anlaşmasında Scott, Amazon hisselerinin yüzde dördünü almıştı. Çiftin dört çocuğu var.

'Yoksullar daha yoksullaştı, milyarderlerin serveti arttı'

Scott blogunda bağış için 6.500 yardım kuruluşu arasından 380'ini seçtiğini belirterek "Pandemi, zaten zor durumda olan Amerikalılar için çok yıkıcı oldu. Ekonomi ve sağlık açısından kadınlar, beyaz olmayanlar ve yoksulluk içinde yaşayanlar daha fazla kayba uğradı. Bu sırada milyarderlerin servetleri ciddi oranda arttı" dedi.

MacKenzie Scott, Temmuz'da da kâr amacı gütmeyen kuruluşlara toplam 1,7 milyar dolar bağışta bulunmuştu.

Son bağışlarla birlikte Scott'un bir yıl içinde yaptığı yardımların miktarı altı milyar dolara yaklaştı.

Scott, yardımlarını gıda güvensizliği, ırksal eşitsizlik ve yoksullara odaklanan ve bağış alamayan kuruluşlara yaptığını söyledi.

McKenzie Scott, geçen yıl zenginleri servetlerinin çoğunu hayattayken ya da öldükten sonra yardım kuruluşlarına bağışlamaya teşvik amacıyla başlatılan "Giving Pledge" (Bağış Taahhüdü) kampanyasına dahil olmuştu.

'Orantısız şekilde çok param var'

Scott, bu kararını açıklarken "Orantısız bir şekilde paylaşacak çok param var" demişti.

Giving Pledge, 2010 yılında Melinda ve Bill Gates Vakfı ve Amerikalı yatırımcı Warren Buffet tarafından başlatılmıştı.

Pandemi sırasında insanların internet üzerinden alışverişe yönelmesiyle serveti bir yıl içinde serveti 70 milyar dolar artan Jeff Bezos da bu yıl iklim değişikliğiyle mücadele çabalarına 10 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunmuştu.

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