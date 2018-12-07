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macOS 10.14.2 Mojave güncellemesini alan modeller

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.12.2018 09:10 | Son Güncelleme

Apple, Mac modelleri için macOS 10.14.2 güncellemesini yayınladı. Sistemde yaşanan sorunları çözen macOS 10.14.2 güncellemesinin detayları ve güncellemeyi alan Mac modelleri haberimizde.

macOS 10.14.2 Mojave güncellemesini alan modeller

Apple, güncellemler ile cihazlarındaki sorunları çözmeye hızla devam ediyor. iOS 12.1.1 ile sistemdeki sorunların neredeyse tamamını çözen Apple, şimdi de Mac sahiplerini sevindirecek bir haber ile karşımıza çıktı. Cupertino merkezli firma macOS 10.14.2 güncellemesini yayınladı. Peki, yeni güncelleme ile sisteme ek özellikler ekleniyor mu?

Küçük çaplı güncelleme olan 10.14.2 sürümü, sistemde yaşanan belli başlı sorunları çözüyor. Güncelleme ile Wi-Fi arama için RTT (gerçek zamanlı mesaj) desteği sisteme ekleniyor. Ayrıca, iTunes’un 3. parti AirPlay hoparlörleri ile müzik çalmasını engelleyen sorun da düzeltiliyor.

10.14.2 güncellemesi ile Wi-Fi ayarlarında kayıtlı olan Wi-Fi ağlarına otomatik olarak katılıp katılmama seçeneği de ekleniyor. 2.45 GB büyüklüğündeki güncellemeyi; Sistem Tercihleri>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

macOS 10.14.2 Mojave güncellemesini alan modeller

2011 başı veya daha yeni MacBook Pro
2015 başı veya daha yeni MacBook
2011 ortası veya daha yeni MacBook Air
2011 başı veya daha yeni iMac
2017 sonu iMac Pro
2013 sonu Mac Pro
2011 ortası veya daha yeni Mac Mini

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Apple maç güncelleme

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