Apple, macOS Mojave güncellemesini indirime sundu. Mac modelleri için yayınlanan bu güncelleme yeniliklerin yanında performans artışı sunması ile de dikkat çekiyor. Biz de sizler için güncellemenin nasıl yükleneceğini ve yeni gelen özellikleri bir araya getirdik.

macOS Mojave güncellemesi nasıl yüklenir?

macOS Mojave güncellemesini Mac App Store > Güncellemeler bölümünden indirebilirsiniz. İndirme işlemine başlamadan önce açık olan tüm uygulamalarınızı kapatmanızda fayda var. Ayrıca güncelleme yüklenirken lütfen MacBook’unuzun şarja takılı olduğuna dikkat edin.

macOS 10.14 Mojave güncellemesini alan modeller

2011 başı veya daha yeni MacBook Pro

2015 başı veya daha yeni MacBook

2011 ortası veya daha yeni MacBook Air

2011 başı veya daha yeni iMac

2017 sonu iMac Pro

2013 sonu Mac Pro

2011 ortası veya daha yeni Mac Mini

macOS 10.14 Mojave ile gelen yenilikler

Apple’ın bir cihazda başla diğer cihazda devam et özelliği bu macOS sürümü ile seviye atlıyor. Continuity Camera isimli özellik sayesinde; iPhone’dan çektiğiniz fotoğrafı, o an düzenlediğiniz belgeye anında aktarabiliyorsunuz. Bir nevi iPhone’un kamerası Mac’in kamerası oluyor.