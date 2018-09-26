Apple, macOS Mojave güncellemesini indirime sundu. Mac modelleri için yayınlanan bu güncelleme yeniliklerin yanında performans artışı sunması ile de dikkat çekiyor. Biz de sizler için güncellemenin nasıl yükleneceğini ve yeni gelen özellikleri bir araya getirdik.
macOS Mojave güncellemesi nasıl yüklenir?
macOS Mojave güncellemesini Mac App Store > Güncellemeler bölümünden indirebilirsiniz. İndirme işlemine başlamadan önce açık olan tüm uygulamalarınızı kapatmanızda fayda var. Ayrıca güncelleme yüklenirken lütfen MacBook’unuzun şarja takılı olduğuna dikkat edin.
macOS 10.14 Mojave güncellemesini alan modeller
2011 başı veya daha yeni MacBook Pro
2015 başı veya daha yeni MacBook
2011 ortası veya daha yeni MacBook Air
2011 başı veya daha yeni iMac
2017 sonu iMac Pro
2013 sonu Mac Pro
2011 ortası veya daha yeni Mac Mini
macOS 10.14 Mojave ile gelen yenilikler
Apple’ın bir cihazda başla diğer cihazda devam et özelliği bu macOS sürümü ile seviye atlıyor. Continuity Camera isimli özellik sayesinde; iPhone’dan çektiğiniz fotoğrafı, o an düzenlediğiniz belgeye anında aktarabiliyorsunuz. Bir nevi iPhone’un kamerası Mac’in kamerası oluyor.
macOS Mojave ile karanlık tema sisteme ekleniyor. macOS 10.13 ile başlayan karanlık tema, şimdi sistemin tamamında kullanılabilecek. Ekran görüntüsü almada Apple seviye atlıyor. macOS’te aldığınız ekran görüntüsünü iOS 11’deki gibi düzenleyebileceksiniz. Ayrıca ekranın görüntüsünü video olarak da kaydedebileceksiniz.
Finder ve masaüstü iyileştirmeleri ile gelen macOS 10.14, Desktop Stacks adı verilen özellik ile karmaşıklığa son verecek. Desktop Stacks özelliği sayesinde masaüstündeki tüm belgeler tek tıklama ile gruplandırılabilecek. Örneğin; fotoğraflar bir yere ve dokümanlar bir yere ikon şeklinde sıralanabilecek.
Finder’a galeri özelliği de geliyor. Fotoğrafları ve dosyaları galeri modu ile açmadan büyük bir şekilde görebileceksiniz. Ayrıca hızlı eylemler sayesinde fotoğrafları seçerek PDF oluştur gibi hayat kolaylaştıran özellikler sunulacak.
iOS 11 ile gelen Apple News uygulaması macOS’e ekleniyor. Güncelleme ile ayrıca Sesli Notlar uygulaması da Mac’lere geliyor. FaceTime konusunda ise iOS 12’de olduğu gibi 32 kişiye kadar konferans görüşmesi yapabiliyorsunuz.
Apple güvenlik konusunda da atılımlar yapıyor. macOS 10.14 güncellemesi ile artık tüm verileriniz Mac’te saklanıyor. Donanımsal ve yazılımsal olarak 3. kişilerin Mac’inize müdahale etme şansı ortadan kaldırılıyor. Güvenlik konsunda tartışmasız piyasada en iyi olan Safari, sizi izleyen tüm 3. parti tracking servislerini engelleyecek. macOS 10.14 ile Mac App Store da değişiyor.
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