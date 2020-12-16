macOS Big Sur 11.1 ile gelen yenilikler

Cupertinolu Apple, ARM tabanlı Apple M1 işlemcisi için macOS Big Sur 11 sürümünü yayınlamıştı. Ancak bu güncelleme bir takım sorunlara yol açmıştı. Mac modellerinde kasma ve donma yapan bu güncellemenin üzerinde çok çalışan Apple, bugün macOS Big Sur 11.1 güncellemesini indirime sundu.

OTA üzerinden yayınlanan güncelleme 3.5 GB büyüklüğünde olması ile dikkat çekiyor. Sistemde yaşanan sorunlara odaklanan güncelleme, Mac’lerin daha performanslı çalışmasını sağlıyor. Güncelleme ile ayrıca 5.699 TL’lik kablosuz kulak üstü kulaklık AirPods Max desteği de Mac modellerine ekleniyor.

MACOS BİG SUR 11.1 NASIL YÜKLENİR?

Bir dizi güvenlik iyileştirmesine de sahip olan bu güncellemeyi; Sistem Tercihleri>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Eğer Mac’te sorun yaşıyorsanız bu sürümü mutlaka yüklemenizde fayda var. Güncellemenin sürüm notları ise şöyle:

AirPods Max

Yeni kulak çevresi kulaklık AirPods Max için destek

Zengin sesler için yüksek doğruluğa sahip ses

Uyarlanabilir EQ, sesi kişinin kulak çevresi yastıklarına kişisel uyumuna göre gerçek zamanlı olarak uyarlar

Ortam gürültüsünü engellemesi için Aktif Gürültü Engelleme

Etrafınızdaki ortamı duymanız için Şeffaf mod

Sinema benzeri dinleme deneyimi için dinamik kafa izleme ile uzamsal ses özelliği

Apple TV

Baştan sona yeni Apple TV+ sekmesi Apple şovlarının ve filmlerinin keşfedilmesini ve izlenmesini kolaylaştırır

Arama geliştirilmiştir, böylece tür gibi kategorilere göre göz atabilir ve yazdıkça son aramalar ile önerileri görebilirsiniz

En iyi arama sonuçları filmler, TV şovları, oyuncular, kanallar ve spor arasında en alakalı eşleşenler ile birlikte gösterilir

App Store

App Store sayfalarında, geliştiricilerin bildirdiği uygulamanın gizlilik politikalarının bir özetini içeren yeni bir gizlilik bilgi bölümü

Arcade oyunları içindeki oyun içi panoda oynamak için yeni Arcade oyunları önerilir

M1 çipli Mac’lerde iPhone ve iPad uygulamaları

iPhone ve iPad uygulamaları için olan yeni pencere seçenekleri, yatay ve düşey yön arasında geçiş yapmanızı ve bir pencereyi tüm ekranı dolduracak şekilde genişletmenizi sağlar

Fotoğraflar

Apple ProRAW fotoğraflar, Fotoğraflar uygulamasında düzenlenebilir

Safari

Safari’de Ecosia arama motoru seçeneği

Hava Kalitesi

Çin ana karasındaki yerler için Harita’da ve Siri’de kullanılabilir

ABD’de, Birleşik Krallık’ta, Almanya’da, Hindistan’da ve Meksika’da belirli hava kalitesi düzeylerinde sağlık önerileri Siri’de verilir

MACOS BİG SUR 11.1 İLE DÜZELTİLEN SORUNLAR

macOS Catalina’dan yükselttikten sonra zaman kodu izli bir film açarken QuickTime Player’ın kapanması

Bluetooth bağlantı durumunun Denetim Merkezi’nde görüntülenmemesi

Mac’inizin kilidini Apple Watch’unuz ile otomatik olarak açmanın güvenilirliği

İzleme dörtgeni kaydırma hızının MacBook Pro modellerinde beklenenden hızlı olabilmesi

LG UltraFine 5K Ekranın M1 çipli Mac’lerde yanlışlıkla 4K çözünürlükte çalışması

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