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macOS Big Sur 11.1 ile gelen yenilikler

16.12.2020 09:20 | Son Güncelleme:
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macOS Big Sur 11.1 ile gelen yenilikler

Apple’ın sorunlara neden olan macOS Big Sur 11 sürümü güncelleme aldı. macOS Big Sur 11.1 ile artık Mac’ler bazı sorunlarından arındırılmış gibi görünüyor.

Cupertinolu Apple, ARM tabanlı Apple M1 işlemcisi için macOS Big Sur 11 sürümünü yayınlamıştı. Ancak bu güncelleme bir takım sorunlara yol açmıştı. Mac modellerinde kasma ve donma yapan bu güncellemenin üzerinde çok çalışan Apple, bugün macOS Big Sur 11.1 güncellemesini indirime sundu.

OTA üzerinden yayınlanan güncelleme 3.5 GB büyüklüğünde olması ile dikkat çekiyor. Sistemde yaşanan sorunlara odaklanan güncelleme, Mac’lerin daha performanslı çalışmasını sağlıyor. Güncelleme ile ayrıca 5.699 TL’lik kablosuz kulak üstü kulaklık AirPods Max desteği de Mac modellerine ekleniyor.

MACOS BİG SUR 11.1 NASIL YÜKLENİR?

Bir dizi güvenlik iyileştirmesine de sahip olan bu güncellemeyi; Sistem Tercihleri>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Eğer Mac’te sorun yaşıyorsanız bu sürümü mutlaka yüklemenizde fayda var. Güncellemenin sürüm notları ise şöyle:

AirPods Max

  • Yeni kulak çevresi kulaklık AirPods Max için destek
  • Zengin sesler için yüksek doğruluğa sahip ses
  • Uyarlanabilir EQ, sesi kişinin kulak çevresi yastıklarına kişisel uyumuna göre gerçek zamanlı olarak uyarlar
  • Ortam gürültüsünü engellemesi için Aktif Gürültü Engelleme
  • Etrafınızdaki ortamı duymanız için Şeffaf mod
  • Sinema benzeri dinleme deneyimi için dinamik kafa izleme ile uzamsal ses özelliği

Apple TV

  • Baştan sona yeni Apple TV+ sekmesi Apple şovlarının ve filmlerinin keşfedilmesini ve izlenmesini kolaylaştırır
  • Arama geliştirilmiştir, böylece tür gibi kategorilere göre göz atabilir ve yazdıkça son aramalar ile önerileri görebilirsiniz
  • En iyi arama sonuçları filmler, TV şovları, oyuncular, kanallar ve spor arasında en alakalı eşleşenler ile birlikte gösterilir

App Store

  • App Store sayfalarında, geliştiricilerin bildirdiği uygulamanın gizlilik politikalarının bir özetini içeren yeni bir gizlilik bilgi bölümü
  • Arcade oyunları içindeki oyun içi panoda oynamak için yeni Arcade oyunları önerilir
  • M1 çipli Mac’lerde iPhone ve iPad uygulamaları
  • iPhone ve iPad uygulamaları için olan yeni pencere seçenekleri, yatay ve düşey yön arasında geçiş yapmanızı ve bir pencereyi tüm ekranı dolduracak şekilde genişletmenizi sağlar

Fotoğraflar

  • Apple ProRAW fotoğraflar, Fotoğraflar uygulamasında düzenlenebilir

Safari
Safari’de Ecosia arama motoru seçeneği

Hava Kalitesi

  • Çin ana karasındaki yerler için Harita’da ve Siri’de kullanılabilir
  • ABD’de, Birleşik Krallık’ta, Almanya’da, Hindistan’da ve Meksika’da belirli hava kalitesi düzeylerinde sağlık önerileri Siri’de verilir
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MACOS BİG SUR 11.1 İLE DÜZELTİLEN SORUNLAR

  • macOS Catalina’dan yükselttikten sonra zaman kodu izli bir film açarken QuickTime Player’ın kapanması
  • Bluetooth bağlantı durumunun Denetim Merkezi’nde görüntülenmemesi
  • Mac’inizin kilidini Apple Watch’unuz ile otomatik olarak açmanın güvenilirliği
  • İzleme dörtgeni kaydırma hızının MacBook Pro modellerinde beklenenden hızlı olabilmesi
  • LG UltraFine 5K Ekranın M1 çipli Mac’lerde yanlışlıkla 4K çözünürlükte çalışması

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