macOS Big Sur Beta 9 ile final sürümün sinyallerini veriyor

Uzun zamandır macOS Big Sur’un Public Beta sürümünü kullanan biri olarak şunu söyleyebilirim ki bu sürümün kurulu olduğu 2019 model MacBook Air’da kabul edilemeyecek seviyede kasmalar ve donmalar yaşanıyor. Tabii bu beta süreci. Nihai sürümde bu sorunlar çözülür mü bilinmez. Bu yüzden dolayı nihai sürümü yüklemeden önce bizi takip etmenizi tavsiye ediyoruz.

7 yıllık Mac’lerine bile güncellemeyi sunarak övgüleri toplayan Apple, umarız Ekim ayındaki final sürümde bu sorunların tamamını çözer. Aksi durumda Mac’ler gerçekten kullanılmaz hale gelebilir.

Aşağıdan güncellemeyi alan tüm Mac modellerine ulaşabilirsiniz.

MacBook 2015 ve daha yenisi

MacBook Air 2013 ve daha yenisi

MacBook Pro 2013 sonu ve daha yenisi

Mac mini 2014 ve daha yenisi

iMac 2014 ve daha yenisi

iMac Pro 2017 ve daha yenisi

Mac Pro 2013 ve daha yenisi

MACOS BİG SUR PUBLİC BETA NASIL YÜKLENİR?

1.Adım: Mac’iniz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili Mac’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra Mac kapanıp açılacaktır.

4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Sistem Tercihleri>Yazılım Güncelleme bölümünden macOS Big Sur’un herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

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