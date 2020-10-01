macOS Big Sur Beta 9 ile final sürümün sinyallerini veriyor

Uzun zamandır macOS Big Sur’un Public Beta sürümünü kullanan biri olarak şunu söyleyebilirim ki bu sürümün kurulu olduğu 2019 model MacBook Air’da kabul edilemeyecek seviyede kasmalar ve donmalar yaşanıyor. Tabii bu beta süreci. Nihai sürümde bu sorunlar çözülür mü bilinmez. Bu yüzden dolayı nihai sürümü yüklemeden önce bizi takip etmenizi tavsiye ediyoruz.
7 yıllık Mac’lerine bile güncellemeyi sunarak övgüleri toplayan Apple, umarız Ekim ayındaki final sürümde bu sorunların tamamını çözer. Aksi durumda Mac’ler gerçekten kullanılmaz hale gelebilir.
Aşağıdan güncellemeyi alan tüm Mac modellerine ulaşabilirsiniz.
MacBook 2015 ve daha yenisi
MacBook Air 2013 ve daha yenisi
MacBook Pro 2013 sonu ve daha yenisi
Mac mini 2014 ve daha yenisi
iMac 2014 ve daha yenisi
iMac Pro 2017 ve daha yenisi
Mac Pro 2013 ve daha yenisi
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