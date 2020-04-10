macOS Catalina 10.15.4 Ek Güncelleme ile çıktı

Son güncellemeler ile sistemde stabil bir şekilde çalışan FaceTime’ı bozan Apple, bu hatayı gidermek için elini çabuk tuttu.

MACOS CATALİNA 10.15.4 GÜNCELLEMESİ NASIL İNDİRİLİR?

OTA üzerinden sunulan ve yaklaşık 1.38 GB büyüklüğünde olan bu güncellemeyi Sistem Tercihleri>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce şarjınızın yüzde 80’den fazla olduğundan emin olun. Güncelleme yüklenirken Mac’iniz yeniden başlatılacak. Bu yüzden arka planda çalışan uygulamaları kapatmayı veya kaydetmeyi unutmayın.

İŞTE GELEN YENİLİKLER

Güncellemeyle birlikte Mac’lerde yaşanan FaceTime sorunu, Office 365 hesabının Mail uygulamasında tekrar şifre sorma sorunu ve monitörlere bağlandığında yaşanan sorunlar ortan kaldırılıyor. Güncelleme ile birlikte gelen tüm yenilikler aşağıdan ulaşabilirsiniz.

macOS Catalina 10.15.4 çalıştıran Mac bilgisayarlarının, iOS 9.3.6 ve daha eskisini veya OS X El Capitan 10.11.6 ve daha eskisini çalıştıran aygıtlarla yapılan FaceTime aramalarına katılamamasına neden olan bir sorunu düzeltir

Office 365 hesabı için tekrar tekrar parola sorulmasına neden olan bir sorunu çözer

Ayarlama Yardımcısı’nda veya 4K ya da 5K harici ekran bağlantısını kesip ekranı yeniden bağlarken MacBook Air’in (Retina, 13 inç, 2020) takılmasına neden olan bir sorunu düzeltir

Mac’inizdeki USB-C kapısının yanıt vermemeye başlamasına neden olan bir sorunu çözer MACOS CATALİNA GÜNCELLEMESİ ALAN MAC MODELLERİ

MacBook Pro (mid 2012 veya daha yenisi)

MacBook Air (mid 2012 veya daha yenisi)

MacBook (early 2015 veya daha yenisi)

iMac (late 2012 veya daha yenisi)

iMac Pro (2017 veya daha yenisi

Mac Pro (late 2013 veya daha yenisi)

Mac Mini (late 2012 veya daha yenisi)

Apple’ın böyle yayınladığı ara güncellemeleri mutlaka indirmenizi tavsiye ediyoruz. Hem güvenliğiniz hem de iyileştirilmiş sistem performansından yararlanmak için lütfen tüm Apple cihazlarınızı güncel tutmaya özen gösterin. Unutmayın ki güncellemeler ile bilinen tüm hatalar giderilir ve size stabil bir deneyim sunulur.

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