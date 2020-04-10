macOS Catalina 10.15.4 Ek Güncelleme ile çıktı

Son güncellemeler ile sistemde stabil bir şekilde çalışan FaceTime’ı bozan Apple, bu hatayı gidermek için elini çabuk tuttu.
OTA üzerinden sunulan ve yaklaşık 1.38 GB büyüklüğünde olan bu güncellemeyi Sistem Tercihleri>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce şarjınızın yüzde 80’den fazla olduğundan emin olun. Güncelleme yüklenirken Mac’iniz yeniden başlatılacak. Bu yüzden arka planda çalışan uygulamaları kapatmayı veya kaydetmeyi unutmayın.
Güncellemeyle birlikte Mac’lerde yaşanan FaceTime sorunu, Office 365 hesabının Mail uygulamasında tekrar şifre sorma sorunu ve monitörlere bağlandığında yaşanan sorunlar ortan kaldırılıyor. Güncelleme ile birlikte gelen tüm yenilikler aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Apple’ın böyle yayınladığı ara güncellemeleri mutlaka indirmenizi tavsiye ediyoruz. Hem güvenliğiniz hem de iyileştirilmiş sistem performansından yararlanmak için lütfen tüm Apple cihazlarınızı güncel tutmaya özen gösterin. Unutmayın ki güncellemeler ile bilinen tüm hatalar giderilir ve size stabil bir deneyim sunulur.
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