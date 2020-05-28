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macOS Catalina 10.15.5 güncellemesi yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.05.2020 11:57 | Son Güncelleme

Cupertinolu teknoloji devi Apple, uzun bir süredir geliştiricileri üzerinde macOS Catalina 10.15.5 sürümünü test ediyordu. Bir dizi yenilik ile gelecek olan bu sürüm, pil sağlığı yönetimi özelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

macOS Catalina 10.15.5 güncellemesi yayınlandı

iOS 12 ile iPhone’a gelen pil sağlığı yönetimi sayesinde bataryanızın durumunu görebiliyordunuz. Bu özelliğin bir benzeri şimdi MacBook modellerine geldi. Bu öznelliği aktif olarak kullanarak, pil ömrünüzü uzatabilirsiniz.

Güncelleme ile gelen bir diğer yenilik ise grup FaceTime görüşmelerinde bir katılımcı konuşurken ekranın büyüme özelliğini kapatmak oluyor. Bir dizi hata düzeltmesini de barındıran ve yaklaşık 3 GB büyüklüğünde olan güncellemeyi; Sistem Tercihleri>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

MACOS CATALİNA 10.15.5 İLE GELEN YENİLİKLER

  • Dizüstü Mac bilgisayarlarında maksimum pil ömrünü elde etmeye yardımcı olan pil sağlığı yönetimi
  • Enerji Tasarrufu tercih bölümü artık pil durumunu görüntüler ve gerekmesi durumunda pili servise göstermenizi önerir
  • Pil sağlığı yönetimini etkisizleştirme seçeneği
  • Grup FaceTime görüşmelerinde bir katılımcı konuşurken video karesi boyutlarının değişmemesini sağlamak amacıyla otomatik öne çıkmayı denetleme seçeneği
  • Kendi ekran kalibrasyonu hedefinizle daha doğru bir eşleşme için beyaz noktayı ve ışık şiddetini ayarlayarak Pro Display XDR’ınızın yerleşik kalibrasyonunda ince ayarlar yapma denetimleri
  • Anımsatıcılar’ın yinelenen anımsatıcılar için bildirim göndermesini engelleyen bir sorunu düzeltir
  • Oturum açma ekranında parola girişini engelleyen bir sorunu giderir
  • Sistem Tercihleri’nin, güncelleme yüklendikten sonra bile bildirim işareti göstermeye devam etmesine neden olan bir sorunu düzeltir
  • Bir video konferans uygulaması kullanıldıktan sonra kamera kullanılmaya çalışıldığında yerleşik kameranın bulunamamasına neden olan bir sorunu çözer
  • Apple T2 güvenlik yongasına sahip Mac bilgisayarları için Ses tercihlerinde dahili hoparlörlerin ses çıkış aygıtı olarak görünmemesine neden olan bir sorunu giderir
  • Mac’iniz uyku durumundayken iCloud Fotoğraf Arşivi’ne ortam dosyası yükleme ve bu arşivden ortam dosyası indirme ile ilgili bir kararlılık sorununu düzeltir
  • RAID disk bölümlerine büyük miktarda veri aktarımıyla ilgili bir kararlılık sorununu çözer
  • Hareketi Azalt erişilebilirlik tercihinin FaceTime grup görüşmelerindeki canlandırma hızını azaltmamasına neden olan bir sorunu düzeltir

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