macOS Catalina 10.15.5 güncellemesi yayınlandı

iOS 12 ile iPhone’a gelen pil sağlığı yönetimi sayesinde bataryanızın durumunu görebiliyordunuz. Bu özelliğin bir benzeri şimdi MacBook modellerine geldi. Bu öznelliği aktif olarak kullanarak, pil ömrünüzü uzatabilirsiniz.

Güncelleme ile gelen bir diğer yenilik ise grup FaceTime görüşmelerinde bir katılımcı konuşurken ekranın büyüme özelliğini kapatmak oluyor. Bir dizi hata düzeltmesini de barındıran ve yaklaşık 3 GB büyüklüğünde olan güncellemeyi; Sistem Tercihleri>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

MACOS CATALİNA 10.15.5 İLE GELEN YENİLİKLER

Dizüstü Mac bilgisayarlarında maksimum pil ömrünü elde etmeye yardımcı olan pil sağlığı yönetimi

Enerji Tasarrufu tercih bölümü artık pil durumunu görüntüler ve gerekmesi durumunda pili servise göstermenizi önerir

Pil sağlığı yönetimini etkisizleştirme seçeneği

Grup FaceTime görüşmelerinde bir katılımcı konuşurken video karesi boyutlarının değişmemesini sağlamak amacıyla otomatik öne çıkmayı denetleme seçeneği

Kendi ekran kalibrasyonu hedefinizle daha doğru bir eşleşme için beyaz noktayı ve ışık şiddetini ayarlayarak Pro Display XDR’ınızın yerleşik kalibrasyonunda ince ayarlar yapma denetimleri

Anımsatıcılar’ın yinelenen anımsatıcılar için bildirim göndermesini engelleyen bir sorunu düzeltir

Oturum açma ekranında parola girişini engelleyen bir sorunu giderir

Sistem Tercihleri’nin, güncelleme yüklendikten sonra bile bildirim işareti göstermeye devam etmesine neden olan bir sorunu düzeltir

Bir video konferans uygulaması kullanıldıktan sonra kamera kullanılmaya çalışıldığında yerleşik kameranın bulunamamasına neden olan bir sorunu çözer

Apple T2 güvenlik yongasına sahip Mac bilgisayarları için Ses tercihlerinde dahili hoparlörlerin ses çıkış aygıtı olarak görünmemesine neden olan bir sorunu giderir

Mac’iniz uyku durumundayken iCloud Fotoğraf Arşivi’ne ortam dosyası yükleme ve bu arşivden ortam dosyası indirme ile ilgili bir kararlılık sorununu düzeltir

RAID disk bölümlerine büyük miktarda veri aktarımıyla ilgili bir kararlılık sorununu çözer

Hareketi Azalt erişilebilirlik tercihinin FaceTime grup görüşmelerindeki canlandırma hızını azaltmamasına neden olan bir sorunu düzeltir

THY ve otobüsler seferlere başlıyor: İşte detaylı tarihler!

