MacOS güncellemelerinde önemli değişiklik

Apple, Sistem Tercihleri ​​uygulamasındaki Yazılım Güncelleme menüsü aracılığıyla macOS güncellemeleri sunuyor. Ancak kullanıcılar ayrıca Apple’ın web sitesinden bağımsız bir kurulum paketiyle aynı güncellemeleri indirebiliyordu. Bugün ise Apple’ın aldığı karar ile macOS Big Sur sürümünde birleşik ve delta güncellemeleri artık yer almayacak.

The Eclectic Light Company tarafından paylaşıldığı üzere, Apple macOS Big Sur 11.0.1 ve 11.1 için indirilebilir güncelleme paketleri sağlamadı. Güncellemeler artık sadece OTA üzerinden sunulacak.

Apple Destek web sitesinde şimdiye kadar macOS Big Sur’un en son sürümleri için herhangi bir delta veya birleşik güncelleme yayınlanmadı. Bu da kullanıcıların artık macOS’u güncellemek için Yazılım Güncelleme menüsünü kullanmaya zorlanacağını gösteriyor.

Tek başına güncelleme paketleri, birden fazla Mac’e sahip kullanıcılar için kullanışlı. Çünkü aynı güncelleme dosyasını tüm makineler için tam 12 GB macOS yükleyiciyi indirmek zorunda kalmadan kullanabilirsiniz. Hem delta hem de birleşik paketler, yalnızca o güncelleme için gereken dosyaları içerdikleri için daha küçük dosyalarda sunuluyordu.