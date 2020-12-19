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MacOS güncellemelerinde önemli değişiklik

19.12.2020 10:18 | Son Güncelleme:
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MacOS güncellemelerinde önemli değişiklik

Apple, macOS Big Sur sürümü ile artık delta ve combo macOS güncellemeleri sunmayacak. Güncellemeler sadece OTA üzerinden yüklenebilecek.

Apple, Sistem Tercihleri ​​uygulamasındaki Yazılım Güncelleme menüsü aracılığıyla macOS güncellemeleri sunuyor. Ancak kullanıcılar ayrıca Apple’ın web sitesinden bağımsız bir kurulum paketiyle aynı güncellemeleri indirebiliyordu. Bugün ise Apple’ın aldığı karar ile macOS Big Sur sürümünde birleşik ve delta güncellemeleri artık yer almayacak.

The Eclectic Light Company tarafından paylaşıldığı üzere, Apple macOS Big Sur 11.0.1 ve 11.1 için indirilebilir güncelleme paketleri sağlamadı. Güncellemeler artık sadece OTA üzerinden sunulacak.

Apple Destek web sitesinde şimdiye kadar macOS Big Sur’un en son sürümleri için herhangi bir delta veya birleşik güncelleme yayınlanmadı. Bu da kullanıcıların artık macOS’u güncellemek için Yazılım Güncelleme menüsünü kullanmaya zorlanacağını gösteriyor.

Tek başına güncelleme paketleri, birden fazla Mac’e sahip kullanıcılar için kullanışlı. Çünkü aynı güncelleme dosyasını tüm makineler için tam 12 GB macOS yükleyiciyi indirmek zorunda kalmadan kullanabilirsiniz. Hem delta hem de birleşik paketler, yalnızca o güncelleme için gereken dosyaları içerdikleri için daha küçük dosyalarda sunuluyordu.

Apple’ın web sitesinde macOS Catalina için bağımsız güncellemeler bulmaya devam edebileceksiniz. Ancak yeni sürüm için indirme bağlantısı yer almayacak. Şirket, güncelleme paketlerinin tamamen gittiğini onaylamadı. Bu nedenle delta ve birleşik güncellemelere güvenenler için hala biraz umut var.

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