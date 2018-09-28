macOS Mojave 10.14.1 Beta ile grup FaceTime yine geliyor!

Apple, geçtiğimiz Pazartesi günü macOS Mojave güncellemesi ile Mac sahiplerinin karşısına çıkmıştı. Bir çok yeni özellik ile gelen macOS Mojave 10.14 güncellemesinin ardından, bugün de geliştiriciler için macOS Mojave 10.14.1 Beta yayınlandı. Yazılım konusunda elini çabuk tutan Apple, bu güncelleme ile sisteme uzun zamandır beklenen yeniliği ekliyor.

Bildiğiniz gibi 32 kişiye kadar FaceTime görüşme özelliği WWDC 18 etkinliğinde duyurulmuştu. iOS 12 ve macOS 10.14 ile gelmesi beklenen bu özellikte sorunlar yaşanmış ve bu özellik yeni sürümlere sarkmıştı. Apple, macOS 10.14.1 ile grup FaceTime özelliğini tekrardan sisteme ekliyor. Ayrıca macOS 10.14 sürümünde yaşanan bazı sorunlar da bu güncelleme ile çözülüyor.

Şimdilik henüz beta aşamasında olan macOS 10.14.1 güncellemesinin Ekim sonu veya en geç Kasım başı herkesin indirimine sunulması bekleniyor. Apple’ın 2018 bitimine kadar hem iOS hem de macOS’e yeni özellik sunmayacağını belirtelim.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Mac App Store > Güncellemeler bölümünden macOS 10.14.1 Beta güncellemesini yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim.

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