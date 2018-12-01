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macOS Mojave 10.14.2 Beta 4 çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.12.2018 10:03 | Son Güncelleme

Apple, geliştiriciler için macOS Mojave 10.14.2 Beta 4 güncellemesini yayınladı. Peki, macOS Mojave 10.14.2 Beta 4 güncellemesi ile sisteme yeni özellikler ekleniyor mu? İşte güncellemenin tüm detayları!

macOS Mojave 10.14.2 Beta 4 çıktı!

Apple, karanlık tema seçeneği ile gelen macOS Mojave 10.14 güncellemesiyle geçtiğimiz aylarda karşımıza çıkmıştı. Ancak bu güncelleme bazı Mac ve MacBook modellerinde sorunlara yol açmıştı. Apple da bunun üzerine macOS 10.14.1 sürümünü yayınlamış ve bilinen sorunları çözmüştü.

Cupertinolu teknoloji devi şimdi de macOS Mojave 10.14.2 sürümü üzerinde çalışıyor. Geliştiricilerinin karşısına macOS Mojave 10.14.2 Beta 2 ile çıkan Apple, bu güncelleme yine sistemdeki sorunları çözmekten öte bir yenilik sunamıyor.

macOS işletim sistemi iOS’e göre yeni özellikleri çok yavaş alıyor. Bu yüzden macOS Mojave 10.14.2 ile bir yeniliğin gelmesi beklenmemeli. Muhtemelen Apple 2019’un Eylül ayına kadar macOS’e hiçbir yenilik sunmayacak.

Eğer geliştirici hesabınız varsa macOS Mojave 10.14.2’nin 4. Beta sürümünü Mac App Store > Güncellemeler bölümünden yükleyebilirsiniz.

macOS 10.14 Mojave güncellemesini alan modeller

2011 başı veya daha yeni MacBook Pro
2015 başı veya daha yeni MacBook
2011 ortası veya daha yeni MacBook Air
2011 başı veya daha yeni iMac
2017 sonu iMac Pro
2013 sonu Mac Pro
2011 ortası veya daha yeni Mac Mini

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Apple güncelleme macos

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