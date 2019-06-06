Macri-Bolsonaro görüşmesi

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile beraber insan haklarına bağlılığı, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi ele aldıklarını, eğer bu alanlarda bir başarı kaydedemezlerse ülkeleri için iyi bir gelecek kuramayacaklarını açıkladı.

Arjantin Devlet Başkanı Macri ve Brezilyalı mevkidaşı Bolsonaro, Arjantin resmi devlet sarayı Casa Rosada'da yaptıkları görüşmenin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi.

Macri, Brezilyalı mevkidaşıyla olumlu bir görüşme yaptığını ifade ederek, "İnsan haklarına bağlılığı, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi ele aldık. Çünkü eğer bu alanlarda bir başarı kaydedemezsek, ülkelerimiz için iyi bir gelecek kuramayız." dedi.

Görüşmede enerji konusunun da ele alındığını belirten Macri, yenilenebilir enerjinin iki ülkenin gelişimi için büyük bir fırsat olduğunu, sadece makul fiyatlarda enerji tüketimi için değil, aynı zamanda dünyaya ihraç etmek için de önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Macri, Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile Avrupa Birliği (AB) arasında serbest ticaret anlaşmasının oldukça yakın olduğunu, sonrasında Kanada ve Güney Kore ile de çeşitli anlaşmaların yapılacağını kaydetti.