Macro Maniacs'tan şok karar!

League of Legends 2018 Yükselme Ligi Kış Mevsimi’ni kazanarak VF Şampiyonluk Ligi’ne yükselmeyi başaran Macro Maniacs, espor faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Takımın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, verilen kararın yönetimin ortak düşüncesi olduğu dile getirildi.

League of Legends 2018 Yükselme Ligi Kış Mevsimi şampiyonuydu!

2018 LoL Yükselme Ligi Kış Mevsimi final maçında Beşiktaş ile karşılaşan ekip, tecrübeli rakibini 3-2 yenmişti. Elde ettiği bu başarıya rağmen mevcut oyuncularıyla sözleime yenilememiş ve oyuncular ile sözleşmelerini karşılıklı olarak sonlandırmışlardı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Macro Maniacs'ın Şampiyonluk Ligi'nde oynamayacağı konuşulmaya başlanmıştı. Öyle ki iddialar arasında, espora yeni giriş yapan Bursa Espor takımının Macro Maniacs'ın slot hakkını satın aldığı söylentileri de var. Şampiyonluk Ligi'nde Macro Maniacs'ın yerine kimin mücadele edeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.



