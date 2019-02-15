PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 11 Mart'ı terör kurbanlarını anma günü ilan etti.
Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron'un terör mağdurlarını anmak için 11 Mart'ı ulusal gün olarak belirlediği kaydedildi.
Açıklamada, bununla ilgili bir kararname de çıkarılacağı ifade edildi.
Bu kararın birçok terör mağduru ve derneklerin taleplerine karşılık alındığı belirtilen açıklamada, ilk anma etkinliğin 11 Mart 2020'de gerçekleştirileceği bildirildi.
Başkent Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen terör saldırılarında 130 kişi hayatını kaybetmişti. Bu tarihten sonra da birkaç kez terör saldırısı meydana gelmiş ve çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.
Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler
Kimse bunu beklemiyordu! Başbakan'a kürsüde saldırı
O Cumhurbaşkanı 15 yıl daha görevde kalabilir!
Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki
İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar
Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum