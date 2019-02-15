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Macron, 11 Mart'ı terör kurbanlarını anma günü ilan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 22:24 | Son Güncelleme

Macron, 11 Mart'ı terör kurbanlarını anma günü ilan etti

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 11 Mart'ı terör kurbanlarını anma günü ilan etti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron'un terör mağdurlarını anmak için 11 Mart'ı ulusal gün olarak belirlediği kaydedildi.

Açıklamada, bununla ilgili bir kararname de çıkarılacağı ifade edildi.

Bu kararın birçok terör mağduru ve derneklerin taleplerine karşılık alındığı belirtilen açıklamada, ilk anma etkinliğin 11 Mart 2020'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Başkent Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen terör saldırılarında 130 kişi hayatını kaybetmişti. Bu tarihten sonra da birkaç kez terör saldırısı meydana gelmiş ve çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.

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Fransa macron terör kurbanları anma günü

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