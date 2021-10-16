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Macron 17 Ekim Olaylarını Tanıdı: “Affedilmez Bir Suç”

16.10.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te 60 yıl önceki bir protestoda yüzlerce Cezayirli’nin polis tarafından katledilmesinin yıldönümü törenine katılan ilk Fransız devlet başkanı oldu. Macron, çok sayıda cesedin Seine Nehri’ne atıldığı 17 Ekim olaylarını “affedilmez bir suç” olarak niteledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te 60 yıl önceki bir protestoda yüzlerce Cezayirli’nin polis tarafından katledilmesinin yıldönümü törenine katılan ilk Fransız devlet başkanı oldu. Macron, çok sayıda cesedin Seine Nehri’ne atıldığı 17 Ekim olaylarını “affedilmez bir suç” olarak niteledi.

Macron resmi özür dilemedi ancak katliamı bugüne kadar en güçlü en güçlü ifadelerle tanıyan Fransa lideri oldu.

Paris’te 17 Ekim 1961 tarihinde dönemin polis şefi Maurice Papan’ın talimatları doğrultusunda polis birlikleri, Cezayir Savaşı’na karşı gösteri yapan ve Cezayirliler için sokağa çıkma yasağına tepki gösteren 25 bin bin Cezayirli’ye saldırdı.

Macron’un ofisinden yapılan açıklamada, yürüyüşün “acımasızca, şiddet ve kanla” bastırıldığı, 12 bin civarında Cezayirli’nin tutuklandığı, birçoğunun yaralandığı ve öldürüldüğü belirtildi.

Macron’ın katıldığı anma töreni, protestocu Cezayirliler’in bazılarının yürüyüşlerine başladığı ve Seine Nehri’nde çok sayıda cesedin ortaya çıkarıldığı Paris’in batısındaki Bezons kasabasında bulunan köprüde düzenlendi.

Elysse Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Gerçekleri kabul etti: O gece Maurice Papon’ın yetkisi altında işlenen suçlar, Cumhuriyet için affedilemez” ifadesi kullanıldı.

Cezayir’de Fransız yönetimine karşı savaşın devam ettiği bir sırada yapılan katliam, Fransız yetkililer uzun süre inkar edilmiş ya da gizli tutulmuştu. Olayla ilgili ilk anma törenleri 2001’de Paris belediye başkanı tarafından organize edilmişti.

Kurbanların tam sayısı hala bilinmiyor. Bazı tarihçiler olaylarda 200’ün üzerinde can kaybının olduğunu tahmin ediyor. Papon ölü sayısını daha önce 3 olarak açıklarken, daha sonra cesetlerin şişerek Seine nehrinde su yüzüne çıkması, gösterinin bastırılması için kullanılan şiddeti ortaya koydu.

Bu yılki anma törenleri Fransa ve Cezayir arasında diplomatik gerilimin yaşandığı bir döneme denk geldi. Bu ayın başında Cezayir, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a atfedilen bazı ifadelere tepki göstererek, Paris’teki büyükelçisini geri çekmişti. Le Monde gazetesine göre, Macron, Cezayir’deki yöneticilerin sömürgecilik tarihini “Fransa nefretini” temel alarak yeniden yazdığını söyledi

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