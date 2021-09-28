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  4. Macron'a göre Yunanistan Osmanlı'ya karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer aldı

Macron'a göre Yunanistan Osmanlı'ya karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer aldı

28.09.2021 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan'ın, Osmanlı İmparatorluğuna karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer alan ülke haline geldiğini iddia etti.

Macron'a göre Yunanistan Osmanlı'ya karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer aldı

Macron, Paris'te bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Louvre Müzesindeki "Paris-Atina: Modern Yunanistan'ın doğuşu" adlı sergiyi ziyaret etti.

"YUNANİSTAN BİZİ BİZ YAPAN MEDENİYETİN BEŞİĞİDİR"

Burada konuşma yapan Macron, Yunanistan'ın "devlet-ulus" olmadan önce bir medeniyet olduğunu, bu nedenle Fransa'nın bu ülkeyi desteklediğini belirterek, "Yunanistan bizi biz yapan medeniyetin beşiğidir." ifadesini kullandı.

"AVRUPA İÇİN ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR"

Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğuna karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer alan ülke haline geldiğini öne süren Macron, bunun Avrupa'nın tarihinde ilk olduğunu ve Avrupa için çok şey ifade ettiğini dile getirdi.

Öte yandan Fransız basınındaki haberlerde, Miçotakis'in Paris'e ziyaretinde Fransa ile Yunanistan'ın arasında savunma alanında birkaç milyon avroluk yeni bir anlaşma sağlanabileceği belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Türkiye Yunanistan
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