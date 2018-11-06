Macron'a suikast girişimi!

Fransız yetkililerin, güvenlik birimlerine dayandırdıkları bilgilere göre 6 kişi acemice ve kötü tasarlanmış şiddet içeren bir planı hayata geçirirken yakalandı.
Fransız kanalı BFM TV'nin aktardığı bilgilere göre gözaltına alınan altı kişinin aşırı sağ bağlantılı olduğu belirtildi ancak bu bilginin teyide muhtaç olduğu kaydedildi.
Gözaltılar, Fransa'nın üç farklı noktasında gerçekleşti. Isere, Moselle ve Ille-et-Villane....
Gözaltına alınan kişilerin birbiriyle temas haline olup olmadığı henüz bilinmiyor. Macron, pazar günü yayınlanan röportajında aşırı sağ kanattan ölüm tehditleri aldığını ve aşırı sağın Avrupa'da hakim olan rehavet nedeniyle yeniden yükselişe geçtiğini söylemişti.
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