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Macron'a zafer gezisinde büyük şok! Domatesli saldırı...

27.04.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan son seçimde bir kez daha Fransa cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron, seçimin ardından Paris'in kuzeybatı banliyösündeki Cergy'yi ziyaret etti. Ancak pazar gezisi sırasında öfkeli bir kalabalık tarafından domatesli saldırıya uğradı. Korumalarının hızlı müdehalesinin ardından Macron, şemsiyeler ile kalabalığın arasından hızla uzaklaştırıldı.

Cergy'de, Marine Le Pen'e karşı oyların yüzde 76'sını almasına rağmen, yeniden seçilmesinden bu yana ilk kez kamuoyu önüne çıkan Emmanuel Macron, Fransız başkentinin banliyö sakinleri tarafından öfkeyle karşılandı.

DOMATES FIRLATTILAR

Bu sabah Paris banliyösünde konuşan Başkan, Pazar günü Le Pen'e karşı cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından tüm seçmenleri dinleme sözünü yineledi. Ancak kalabalığın arasından geçerken protestocular ona domates fırlattı.

Saint-Christophe bölgesindeki bir pazarda dolaşan Macron, korumalarının desteğiyle şemsiyeler eşliğinde bölgeden uzaklaştırıldı.

DAHA ÖNCE DE YUMURTALI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Emmanuel Macron geçtiğimiz yıl ve 2017 yıllarında da yaptığı ziyaretler sırasında yumurtalı saldırıya uğramıştı. Lyon kentine gerçekleştirdiği ziyarette bir protestocunun devlet başkanına yumurta fırlatmasının ardından, Macron'un korumaları protestocuya müdahalede bulunmuş ve onu alandan uzaklaştırmışlardı.


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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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