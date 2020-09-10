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Macron: AB içinde Türkiye'ye yönelik ortak tutum arıyoruz

10.09.2020 13:59 | Son Güncelleme

AB üyesi Güney Avrupa ülkelerinin yapacağı zirve öncesinde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'ye yönelik ortak bir tutum belirlenmesi ve Erdoğan'a karşı "daha açık ve sert" olunması gerektiğini belirtti.

Macron: AB içinde Türkiye'ye yönelik ortak tutum arıyoruz

Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa ülkeleri liderlerinin bugünkü zirvesine evsahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantıda Türkiye konusunda ortak bir tutum belirlenmesi için çaba harcanacağını belirtti.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Macron, Avrupa'nın Türkiye konusunda "birleşmiş ve daha açık" bir tutum içinde olması gerektiğini ifade etti. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasında artan gerilime işaret eden Macron, "Tansiyonun yükselmesinden kaçınmak istiyoruz" dedi. Macron, toplantıda Yunanistan ile dayanışma mesajı vermek istediklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde artık bir müttefik olmadığı görüşünü dile getiren Macron, "Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkenin egemenliğine saygı ve uluslararası hukuka uyulması bizim için kırmızı çizgilerdir" şeklinde konuştu.

"Açık ve sert" olmalıyız

Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya ve Doğu Akdeniz'deki "kabul edilemez davranışları" karşısında Avrupalıların "daha açık ve sert" olması gerektiğinin de altını çizdi.

Korsika adasında Macron'un evsahipliğinde yapılacak zirveye Türkiye ile gerilim yaşayan AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yanı sıra İtalya, İspanya, Portekiz ve Malta'nın liderleri katılacak. Macron, zirve öncesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerini kendi deniz yetki alanları içinde yürütüldüğünü savunarak, bu faaliyetlerin yasa dışı olduğunu iddia ediyor. Bu iddiaları reddeden Türkiye ise doğal gaz arama faaliyetlerinin yürütüldüğü alanın kendi kıta sahanlığı dahilinde olduğunu belirtiyor. Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimde açıkça Atina'ya destek veren Fransa, Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını da artırdı, ayrıca Atina ile Paris arasında askeri işbirliğinin de artırıldığı belirtiliyor. Yunan medyasına yansıyan haberlerde, Atina'nın Paris'ten 18 Rafale savaş uçağı ile fırkateynler almak istediği öne sürülmüş, ancak haberler resmi kaynaklar tarafından teyit edilmemişti.

Zirvede, Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria sığınmacı kampında çıkan yangının ardından, bu kampta kalan 12 bin 600 civarındaki göçmenin durumunun da ele alınması bekleniyor.

Reuters,AFP/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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