Macron: AB içinde Türkiye'ye yönelik ortak tutum arıyoruz

Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa ülkeleri liderlerinin bugünkü zirvesine evsahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantıda Türkiye konusunda ortak bir tutum belirlenmesi için çaba harcanacağını belirtti.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Macron, Avrupa'nın Türkiye konusunda "birleşmiş ve daha açık" bir tutum içinde olması gerektiğini ifade etti. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasında artan gerilime işaret eden Macron, "Tansiyonun yükselmesinden kaçınmak istiyoruz" dedi. Macron, toplantıda Yunanistan ile dayanışma mesajı vermek istediklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde artık bir müttefik olmadığı görüşünü dile getiren Macron, "Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkenin egemenliğine saygı ve uluslararası hukuka uyulması bizim için kırmızı çizgilerdir" şeklinde konuştu.

"Açık ve sert" olmalıyız

Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya ve Doğu Akdeniz'deki "kabul edilemez davranışları" karşısında Avrupalıların "daha açık ve sert" olması gerektiğinin de altını çizdi.