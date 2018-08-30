Macron: ‘AB Türkiye’yle Stratejik İlişkiler Geliştirmeli’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’yla soğuk savaş sonrası ilişkilerini modernize etmesi ve Türkiye’yle stratejik ilişkiler geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Macron, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye resmi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Türkiye’yle ve Rusya’yla stratejik ilişkiler geliştirmenin birliğe uzun vadede istikrarla birlikte güç ve tutarlılık getireceğini kaydetti.

Geçen yıl Mayıs ayında göreve geldiğinden beri Macron, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le ilişkileri geliştirmeye çalışmıştı.

Bu çabalar Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesi, Ukrayna’nın doğusunda Moskova tarafından teşvik edilen isyan hareketi ve Suriye lideri Beşar Esat’ı desteklediği gerekçesiyle karışık bir hal almıştı.

AB’nin Türkiye’yle ilişkileriyse 2016’da düzenlenen başarısız darbe girişiminin ardından AB’nin Ankara’yı muhaliflere yönelik geniş çaplı, toplu ve orantısız baskı uygulamakla suçlamasıyla bozulmuştu.

Macron geçtiğimiz günlerde de Türkiye’nin AB’ye tam üyelik perspektifini gözardı etmiş ve Türkiye’yle stratejik bir ortaklık kurulması gerektiğini söylemişti. Macron, “Erdoğan’ın Türkiyesi'yle Kemal’in Türkiyesi aynı değil” diye konuşmuştu.

