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Macron ABD'nin Suriye kararından üzüntü duyuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 19:08 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "(ABD'nin Suriye'den çekilme kararı) Alınan karardan derin üzüntü duyuyorum"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Suriye'den çekilme kararından derin üzüntü duyduğunu açıkladı.

Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Çad'ın başkenti Encemine'de Cumhurbaşkanı İdris Debi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Alınan karardan derin üzüntü duyuyorum." ifadesini kullanan Macron, bir müttefikin omuza omuza mücadele etmesi ve güvenilir olması gerektiğini söyledi.

Macron, Fransa'nın yurt dışındaki operasyonlarının bir başka ülkenin kararına bağlı olmadığını belirterek ülkesinin Suriye'deki askeri varlığının devam edeceğini vurguladı.

Macron, Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'ya değinerek şunları kaydetti:

"ABD'nin temel gücü olduğu uluslararası koalisyonun, SDG'nin desteğiyle Suriye'de operasyon yürüttüğünü unutmamalıyız. Sahada teröristlere ve Paris'te ve diğer yerlerde terör saldırıları düzenleyenlere karşı mücadele edenler SDG ve Suriye'deki Kürtlerdir. Dolayısıyla herkesi sorumluluğa çağırıyorum ve onlara borçlu olduğumuzu unutmamalıyız."

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