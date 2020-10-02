Macron Ankara'dan cihatçılarla ilgili "açıklama" istedi

Macron, kırmızı çizginin aşıldığını söyledi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'deki Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları zirvesinde dün akşam yaptığı açıklamada, gizli servis raporlarının Suriye'deki cihatçı gruplardan 300 kadar savaşçının Dağlık Karabağ'a yerleştirildiğini gösterdiğini söyledi.

Macron, cihatçıların Halep kentinden yola çıktığını ve Gaziantep üzerinden Dağlık Karabağ'a gittiklerini belirterek bölgeye giden savaşçıların tespit edildiklerini de sözlerine ekledi.

Cihatçıların Dağlık Karabağ'a yerleştirildiği iddialarıyla ilgili olarak Ankara'dan "açıklama" isteyen Macron, NATO ortaklarına da ittifak üyesi Türkiye'nin bu davranışına karşı kararlılıkla karşı çıkmaları çağrısında bulundu. Macron, bu konuda önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonla görüşeceklerini de dile getirdi.

Rus Dışişleri'nin açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı da iki gün önce yaptığı açıklamada doğrudan Türkiye'nin adını vermeden, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara Suriye ve Libya'dan yasa dışı silahlı grupların gönderildiğine işaret etmiş ve "Suriye ve Libya dahil olmak üzere dışarıdan yasa dışı silahlı gruplara bağlı savaşçılar, doğrudan çatışmalara katılmak üzere Dağlık Karabağ'da konuşlandırılmaktadır. Bu durumdan derin endişe duymaktayız" açıklamasını yapmıştı.