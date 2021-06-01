Macron: Azerbaycan Ermenistan topraklarını terk etsin

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerektiğini" dile getirdi. Elysee Sarayı'nda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ağırlayan Macron, Rusya'nın arabuluculuğunda geçen yıl Kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesi için daha yapılacak çok şey olduğunu ifade etti.

Macron, ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırların müzakere yoluyla çizilmesi, tutukluların serbest bırakılması ve uluslararası insani yardımların bölgeye ulaştırılması gerektiğini savunarak Dağlık Karabağ'da Müslüman ve Hristiyan kültürel mirasın korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bölgede yeni şiddet olayları olmaması konusunda da uyarılarda bulunan Macron, Fransa'nın olası müazekerelere destek olabileceğini belirtti.

Paşinyan'dan Macron'a teşekkür

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattındaki durumu geçtiğimiz günlerde "patlamaya hazır" olarak nitelendiren Paşinyan ise Fransa ile kendi ülkesi arasında özel bir ilişki olduğunu dile getirerek Macron'a desteğinden dolayı teşekkür etti.