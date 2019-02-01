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Macron: "Ben de bir Sarı Yelekliyim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 17:31 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler hareketi daha iyi bir maaş anlamı içeriyorsa kendisinin de bir Sarı Yelekli olduğunu söylediFransa’da Sarı Yeleklilerin hükümetin ekonomik politikalarına yönelik protestoları 2 aydan uzun süredir devam Ediyor.

Macron: "Ben de bir Sarı Yelekliyim"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler hareketi daha iyi bir maaş anlamı içeriyorsa kendisinin de bir Sarı Yelekli olduğunu söyledi
Fransa’da Sarı Yeleklilerin hükümetin ekonomik politikalarına yönelik protestoları 2 aydan uzun süredir devam Ediyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Fransız medyasına verdiği röportajda, Fransız hükümetinin politikalarına karşı bir protesto olarak ortaya çıkan ekonomik adaletsizliğe karşı halk hareketi ile uyum sağlama çabasında olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Macron röportajda, "Eğer Sarı Yelekli olmak daha az milletvekili istemek ve daha iyi para kazanmak için çalışmak anlamına gelirse, ben de bir Sarı Ylekliyim" dedi.

Liderleri olmayan sosyal ve politik bir hareket
Macron, Sarı Yeleklileri sabit bir iddiaları ve liderleri olmayan sosyal ve politik bir hareket olarak tanımladı. Sarı Yelekliler’in kuruluşundan bu yana mutasyona uğradıklarını belirten Macron, kurumların imhasını isteyen 40 bin ila 50 bin militanın aralarına sızdığını söyledi.

Referandum olasılığına açığım"
Macron, Sarı Yelek’in talep ettiği, Fransızların hükümet politikası önerilerini incelemesine izin vermek için halkın oy kullanması öngören ’Vatandaş Girişimi Referandumu’ndan (RIC) da bahsetti. Cumhurbaşkanı Macron, referandum olasılığına açık olduğunu, ancak aynı zamanda halk oylaması için meclis kararlarını geçersiz kılmayı istemediğini belirtti.

Gösteriler vergi artışlarıyla başladı
Göstericiler tarafından giyilen yüksek görünürlüklü ceketlerin adını taşıyan Sarı Yelekliler hareketi, Kasım ayında hükümetin önerdiği vergi artışları nedeniyle patlak verdi ancak Macron’un ekonomik gündeminden memnuniyetsizlik ve yaşam standartlarındaki düşüşe hızlı bir şekilde uyum sağladı.

Gösteriler şiddete dönüştü
Binlerce insan cumartesi ve pazar günleri Paris’te ve Fransa’nın diğer şehirlerinde protesto gösterileri düzenledi. Gösterilerde bazı mitingler şiddete dönüştü. Göstericiler yolları kapatıp polisle çatışırken, göstericilerin arasına sızan şiddet yanlıları ise mülklere zarar vererek arabaları yaktı.

Protestolarda şiddete karşı yasa tasarısı
Fransa’nın gündeminde bugünlerde yer alan Sarı Yeleklilerin protestolarındaki sokak şiddetini azaltmayı amaçlayan ayaklanma karşıtı yasa tasarısı, öncelikle mülkiyete zarar veren şiddet yanlısı holiganları hedefliyor. Bununla birlikte, bazı milletvekilleri de izinsiz protestolar ve gösteriler sırasında yüzlerini örten insanlar için daha sert cezalar alması için baskı yapıyor.

Gösterilerde maske takmak yasaklandı
Fransa Ulusal Meclisi, protesto gösterilerinde maske takılmasını ve belli kişilerin mitinglere katılmalarını yasaklayan yasayı dün onayladı. Yasaya göre maske takana 1 yıl hapis cezası ve 15 bin euro para cezası verilecek. Onaylanan yasayla gerekçesi olmadan yüze maske takılması ya da yüzün başka bir şey ile örtülmesinin yanında özellikle belirlenen kişilerin gösteri yapması da yasaklanabilecek. Önceden hakimler bir davada böyle bir karar alabiliyordu ancak bir kişinin protesto gösterisine katılmasını yasaklama yetkisi şimdi bölge yöneticilerine de verilecek.

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