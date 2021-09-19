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Macron Biden'la Görüşecek

19.09.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın nükleer denizaltı yapımı konusunda Fransa’yla anlaşmasını iptal ederek Amerika’yla anlaşması üzerine başlayan kriz devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önümüzdeki günlerde konuyla ilgili olarak Başkan Joe Biden’la telefon görüşmesi yapacağı açıklandı

Macron Biden'la Görüşecek

Avustralya’nın nükleer denizaltı yapımı konusunda Fransa’yla anlaşmasını iptal ederek Amerika’yla anlaşması üzerine başlayan kriz devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önümüzdeki günlerde konuyla ilgili olarak Başkan Joe Biden’la telefon görüşmesi yapacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama Fransa hükümet sözcüsünden geldi.

Sözcü Gabriel Attal, Fransa’nın denizaltı anlaşmasının iptaliyle ilgili bir açıklama beklediğini söyledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise ülkesinin Fransa’yla olan anlaşmasını iptal etmesini savundu.

Morrison, Avustralya’nın çıkarlarına öncelik vermesinden dolayı pişman olmadığını kaydetti.

Avustralya Başbakanı, Fransa’nın hayal kırıklığını anladığını kaydetti ancak ülkesinin her zaman çıkarları için en iyi kararları alması gerektiğini söyledi.

Savunma Bakanı Peter Dutton da Avustralya’nın Fransa’yla endişeleri konusunda açık ve dürüst olduğunu belirtti.

Dutton, Amerika ve İngiltere’yle nükleer denizaltı konusundaki yeni işbirliğinin maliyeti konusunda da ‘ucuz olacak’ nitelemesinde bulundu.

Üç ülkenin anlaşması Washington’la Paris arasında beklenmedik diplomatik krize neden olmuştu.

Bazı uzmanlar bunun Amerika’yla Fransa ve Avrupa ilişkilerinde uzun süreli bir zarara neden olabileceğini belirtiyor.

Başkan Joe Biden ise sürekli olarak Çin’in artan etkisine karşı ittifaklar kurmanın önemine vurgu yapıyor.

Fransa, Amerika ve Avustralya büyükelçilerini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Avustralya ve Amerika’yı iş birliğiyle ilgili yalan söylemekle suçladı. Dışişleri Bakanı ayrıca iki ülkeyi iki yüzlülükle de suçladı.

Avustralya Fransa’yla 2016 yılında vardığı 40 milyar dolarlık konvansiyonel denizaltı filosu yapımı anlaşmasından çekilmişti.

Perşembe günü Amerika ve İngiltere’nin teknoloji desteğiyle en az 8 nükleer denizaltı yapımı için anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı.

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