Macron Biden'la Ukrayna Krizini Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden'la yaklaşık 45 dakika süren bir görüşme yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı, Rusya lideri Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky'le temaslarının ardından, Biden'la da Ukrayna'daki krizi değerlendirdi.

Macron, bugün Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Zelensky ve Putin ile yeniden telefonda görüşecek.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Biden ve Macron'un kendi mevkidaşlarıyla yaptıkları diplomatik temaslar hakkında karşılıklı bilgi verdikleri ve ardından "tansiyonun düşürülmesi" yolunda "çeşitli olasılıkları" paylaştıkları belilrtildi. İki liderin, Normandiya formatında kaydedilen olumlu ilerlemeden yararlanmanın önemi ve Donbass'taki duruma ilişkin Minsk Anlaşmalarının uygulanması için diyaloğun sürdürülmesi gereği üzerinde anlaştıkları kaydedildi.

Elysee'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"İki lider, Avrupalı ortaklar ve müttefikler arasındaki çok yüksek düzeyde koordinasyon ve istişareyi sürdürmek istediklerini belirtti. Bu çağrı aynı zamanda iki Devlet Başkanı için Viyana'da İran'ın nükleer gücü konusunda devam eden müzakerelerin ilerlemesini ve diplomatik bir çözümün artık mümkün ve zorunlu olduğuna dair ortak bir inançla yakın koordinasyon sağlanması gereğini tartışması için bir fırsattı"

