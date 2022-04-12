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Macron 'boş vaatleriyle' esin kaynağı oldu! Yeni bir sözcüğe ismini verdi

12.04.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki savaşın durması için çaba gösteriyormuş gibi gözüken liderlerden. Ancak Ukraynalılar bu görüşe katılmıyor. Macron'u boş vaatleriyle tanıyan Ukrayna halkının diline Fransa liderinden esinlenen bir sözcük eklendi.

Macron 'boş vaatleriyle' esin kaynağı oldu! Yeni bir sözcüğe ismini verdi

Emmanuel Macron'un adı Ukraynalıların diline yeni bir sözcük olarak eklendi. Ukraynalılar "artık bir durum hakkında çok endişelenmek ama hiçbir şey yapmamak" anlamında 'Macronete' (Macronlaşmak) sözcüğünü kullanıyor.

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Le Parisien'in haberine göre, sosyal medya kanalı Telegram'da savaş konusunda türeyen yeni kelimelerin yayımlandığı bir listede, Fransız Cumhurbaşkanı'nın adının, Ukraynacada ironik bir kelimeye ilham verdiği görüldü.

Ukraynaca "bir durum hakkında çok endişelenmek ancak hiçbir şey yapmamak" anlamına gelen "Macronete" kelimesinin dahil edildiği listeye göre kelimenin kökeni, Ukrayna'ya gerçekten yardımı dokunmaktan çok Elysee Sarayı'ndan paylaştığı sözde endişeli fotoğraflarıyla hatırlandığı ifade edilen Macron'dan geliyor.

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Macron, Rusya-Ukrayna Savaşında Eyfel Kulesi'ni Ukrayna bayrağı renkleriyle donatmak, Elysee Sarayı'ndan endişeli fotoğraflar paylaşmak dışında Ukrayna'ya gerçek manada katkısı olacak bir şey yapmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

MACRON ZELENSKİY’İ TAKLİT ETMEKLE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Elysee Sarayı resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonniere'in Instagram hesabından paylaştığı Macron'un 13 Mart'taki uluslararası telefon görüşmeleri sırasında tıraşsız ve özel bir askeri birliğe ait kıyafet giydiği görülen fotoğrafları, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i taklit etmeye çalıştığı yorumlarına neden olmuştu. (AA)

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