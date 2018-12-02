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Macron: Bu şiddetin failleri değişim değil, kaos istiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 02.12.2018 07:47 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Paris'te düzenlenen 'Sarı Yelekliler' eylemlerine dair konuştu.

Macron: Bu şiddetin failleri değişim değil, kaos istiyor

Macron, “Protestoya her zaman saygı duyarım, muhalifleri her zaman dinleyebilirim ancak şiddeti hiçbir zaman kabul edemem" dedi. Macron, sosyal medya hesabından da gelişmelere dair mesajlar paylaştı. Paris'te yaşananların meşru bir öfkenin barışçıl bir ifadesi olmadığını vurgulayan Macron, hiçbir şeyin polise yönelik saldırıya, iş yerlerinin yağmalanmasına, kamu ve özel binaların yakılmasına, yoldan geçen insanlar ve gazetecilerin tehditlere maruz kalmalarına ve Zafer Takı'nın tahrip edilmesine gerekçe olmadığını belirtti.

"BU ŞİDDETİN FAİLLERİ KAOS İSTİYOR"

“Bu şiddetin failleri değişim istemiyor, iyileştirme istemiyorlar, kaos istiyorlarö diyen Macron, “Savundukları davaya ihanet ediyorlar. Kimlikleri tespit edilip adalet tarafından yargılanacaklar. Yarın döndüğümde ilgili bakanlarla görüşme yapacağım. Protestoya her zaman saygı duyarım, muhalifleri her zaman dinleyebilirim ancak şiddeti hiçbir zaman kabul edemem" ifadesini kullandı.

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Kaynak: DHA

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macron Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron G-20 zirvesi paris

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ENDİŞELİYİZ FRANSA !! ORANTISIZ GÜÇ KULLANIYORSUNUZ. yerseniz
macron amca ülkende demokrasi var her fikre saygı duyacaksın ,orantısız güç kullanımı ve insan hakları ihlallerinden derin endişe duyuyoruz,itidal çağrısı yapıyoruz.
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