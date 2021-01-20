Macron Cezayir’den af ve özür dilemiyor

Fransa, sömürge dönemi uygulamalarından dolayı Cezayir'den özür dilenmeyeceğini açıkladı. Elysee Sarayı'ndan bugün yapılan açıklamada, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkesinin sömürge geçmişiyle ve yapılan yanlışlarla yüzleşmesi gerektiğini savunduğu, ancak Cezayir'den bir özür ya da af dilemenin söz konusu olmayacağı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Macron'un Cezayir'de yapılanlardan pişmanlık duyulduğuna dair de bir mesaj vermeyeceğine dikkat çekmekle birlikte bunun yerine "sömürge geçmişinin ağır gerçekliklerini kabul eden sembolik adımların" atılacağını aktardı.

Bu kapsamda Macron'un önümüzdeki sene, Cezayir ile savaşın sona ermesinin 60'ıncı yıldönümünde, üç farklı anma törenine katılacağı bilgisini veren Elysee Sarayı, ayrıca Fransa'nın savaşla ilgili arşivlerini, gizli belgelerini açma çalışmalarını genişleteceğine işaret etti.

Bu açıklama, Macron'un Fransa'nın geçmişiyle yüzleşmekte katettiği yolun tespiti ve Cezayir ile ilişkilerin düzeltilmesi için öneri hazırlamakla görevlendirdiği tarihçi Benjamin Stora'nın, sömürge geçmişi ve Cezayir Savaşı’nı mercek altına aldığı kapsamlı raporunu bugün cumhurbaşkanlığına sunması vesilesiyle yapıldı.