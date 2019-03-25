HABER

Macron, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 22:22 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "Avrupa'nın Çin ile ilişkilerinde tutarlı bir stratejisi olmalı" - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: - "Çin, Avrupa ile ilişkilerine önem veriyor. Uluslararası durum değişirse bile Çin, her zaman Avrupa'nın gelişmesini ve bütünlüğünü destekleyecek"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Çin ile ilişkilerinde tutarlı bir stratejisi olması gerektiğini söyledi.

Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Elysee Sarayı'nda görüştü, iki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantı öncesinde iki ülke arasında sağlık, ulaşım, yenilenebilir enerji ve havacılık gibi birçok alanda anlaşma imzalandı. Buna göre, Çin, Fransız Airbus'tan 290 adet "A320" ve 10 adet "A350" tipi uçak sipariş etti.

Macron, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu, Çin ile iş birliklerini artıracaklarını belirterek, çok taraflılık sisteminin yıkılma riskine karşı Fransa ve Çin'in dünyada egemenliklere saygı göstererek düzeni ve iş birliklerini belirleme konusunda sorumluluklarının olduğunu söyledi.

Çin'in Airbus'tan uçak sipariş etmesinin önemli bir gelişme olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlülüğünü gösterdiğini ifade eden Macron, Çin ile kültür alanında da birçok çalışma yapacaklarını vurguladı.

Macron, Avrupa'nın Çin ile ilişkileri güçlendirmesinin önemine işaret ederek, "Avrupa'nın Çin ile ilişkilerinde tutarlı bir stratejisi olmalı." dedi.

Çin ile ekonomik ve ticari ortaklık kurulmasının önemli olduğuna dikkati çeken Macron, "Yeni İpek Yolu Projesi için söz konusu ülkelerin saygı göstermesi, G20'de belirlenecek uluslararası normlarla ve iklim konusundaki anlaşmalarla uyumlu olmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şi de Macron ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getirerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenmesi gerektiğini söyledi.

Çin ile Fransa arasındaki ikili görüşmelerin artacağını kaydeden Şi, Fransa ile nükleer ve havacılık gibi birçok alanda iş birliğinin güçlendirileceğini vurguladı.

Şi, bu yılın ilk yurt dışı ziyaretini Avrupa'ya gerçekleştirdiğini ve Fransa'nın önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Avrupa, Çin'in önemli ortaklarından biridir. Çin, Avrupa ile ilişkilerine önem veriyor. Uluslararası durum değişirse bile Çin, her zaman Avrupa'nın gelişmesini ve bütünlüğünü destekleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulunduBugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulundu
AK Parti milletvekili Sofuoğlu'nun, Bangkok'ta saati çalındıAK Parti milletvekili Sofuoğlu'nun, Bangkok'ta saati çalındı
Down sendromlu gençler, dünyaca ünlü tablolara hayat verdiDown sendromlu gençler, dünyaca ünlü tablolara hayat verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Çin Devlet Başkanı Şi Cinpig Fransa macron

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Soylu açıkladı: PKK ile bağlantılı adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

ABD'nin skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına ilk tepki!

Donald Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzaladı

Trump, çok tartışılan kararnameyi imzaladı!

İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.