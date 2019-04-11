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Macron'dan Brexit açıklaması: 3 seçenek var

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2019 06:34 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brexit'in 31 Ekim'e ertelenmesine ilişkin, "31 Ekim'de 3 seçenek var; İngiltere'nin birlikten anlaşmalı ayrılması, İngiltere'nin Brexit'i iptal etmesi ve anlaşmasız ayrılık." dedi.

Macron'dan Brexit açıklaması: 3 seçenek var

Macron, Brüksel'de düzenlenen Brexit konulu Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Brexit konusunda AB'nin birliğini korumalarının önemli olduğunu belirten Macron, Brexit'i 31 Ekim'e erteleme konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Macron, "İngiltere'nin bundan sonra kendisine ve halkına karşı açık olması gerekiyor. İngiltere Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini düzenlemek istiyor mu? 3 yıl sonra AB'den ayrılacağını ve AP seçimlerine katılacağını söylemek tuhaf ancak bu kararı onlar verecek." dedi.

İngiltere'nin AP seçimlerine katılsa da AB'den çıktığında İngiliz milletvekillerinin AP'den ayrılması gerektiğinin altını çizen Macron, "31 Ekim'de 3 seçenek var; İngiltere'nin Birlikten anlaşmalı ayrılması, İngiltere'nin Brexit'i iptal etmesi ve anlaşmasız ayrılık." ifadelerini kullandı.

Macron, İngiltere'nin 31 Ekim'de Brexit'e ilişkin bir çözümün olacağına dair kesinliğin olmadığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'ın Brexit'e ilişkin ilk kez İşçi Partisiyle görüşmelere başlamış olmasının Brexit'i erteleme konusunda kendilerini ikna ettiğini belirten Macron, "Brexit'in yıl sonuna veya gelecek yıl mart ayına ertelenmesini kabul etmedim." dedi.

Macron, AB'nin düzgün işlemeye devam etmesinin önemli olduğunu belirtti.

İngiltere'nin AP seçimlerine katılmaması durumunda, bunun ülkeyi Birlikten çıkaracağını ifade eden Macron, bu kararı İngiltere'nin vereceğini belirtti.

Bugün gerçekleştirilen Brexit gündemli AB liderler zirvesinin sonuç bildirgesinde, "31 Ekim 2019'a kadar geçerli olacak erteleme, sadece gerekli olduğu kadar uzatılmalıdır. Eğer ayrılık anlaşması taraflarca bu tarihten önce onaylanırsa, Brexit bir sonraki ayın ilk gününde gerçekleşir." ifadelerine yer verilmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 2 yıl sürmesi öngörülen ayrılık süreci 29 Mart 2017'de resmen başlatılmıştı.

İngiliz hükümetinin AB ile vardığı Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda üç kez reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 12 Nisan'a ertelenmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa ingiltere Emmanuel Macron Brexit

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