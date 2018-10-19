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Macron'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2018 00:38 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kaşıkçı konusunda olayın aydınlatılmasını beklediklerini belirterek, bazı politik ziyaretleri askıya aldıklarını söyledi.

Macron'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "(Kaşıkçı konusunda) Olayla ilgili bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Emmanuel Macron Fransa Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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