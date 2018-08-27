Macron'dan çok konuşulacak ABD çıkışı

Macron, Fransız Büyükelçilere yaptığı konuşmada ayrıca Avrupa’nın savunmasıyla ilgili çalışmaların kıtadaki tüm ülkeler ile Rusya’yı da içermesi gerektiğini belirtti.

Macron, ABD Başkanı Donald Trump'la olan yakın ilişkisiyle tanınıyor.

Macron'un, geçen yılın nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı resmi ziyaret kapalı kapılar ardında konuşulanlar kadar kameralar önünde yaşananlarla da gündem olmuştu.

Trump, Fransa ziyareti sırasında Macron ile oldukça yakın bir görüntü sergilemiş ve bu yakınlık Macron'un Washington ziyaretinde zirve yapmıştı.

BBC'nin Paris temsilcisi Lucy Williamson, ikilinin sık sık telefonda konuştuğuna ve samimi bir uyum içinde olduklarına dikkat çekiyor.

Bu uyumun, Fransa'yı İngiltere ve Almanya'nın önünde ABD'nin Avrupa'daki bir numaralı bağlantısı haline getirdiği yorumu yapılıyor.

İki liderin aralarındaki yaş farkına rağmen, ülkelerindeki politik düzeni sallayarak iktidara gelmiş olmaları gibi bir ortak noktaları bulunuyor.

