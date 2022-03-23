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Macron'dan dikkat çeken küresel gıda krizi açıklaması

23.03.2022 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gıda krizi açıklamasıyla dikkat çekti. Macron Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacaklarını, buna karşılık Fransızlara gıda yardımı yapacaklarını belirtti. Öte yandan Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yeni bir görüşme daha yaptı.

Macron'dan dikkat çeken küresel gıda krizi açıklaması

Emmanuel Macron, France Bleu radyosunda yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle küresel gıda krizi yaşanacağı uyarısında bulundu.

GIDA YARDIMI YAPILACAK

Gıda ürünlerinde yaşanacak artışlar karşısında alt ve orta gelirli insanlara gıda yardımı yapacaklarını ifade eden Macron, halkı sadece Fransız ürünlerini satın almaya teşvik edeceklerini belirtti.

Macron, gıda konusunda gelecek yıllarda dışarıya karşı daha az bağımlı olmak istediklerini söyledi.

PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa tarafının inisiyatifi ile Putin ve Macron telefon görüşmesi yaptı.

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Görüşmede iki lider, Ukrayna'daki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.(AA)

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