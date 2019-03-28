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Macron'dan flaş hamle! Görevlerine son verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.03.2019 04:21 | Son Güncelleme

Fransa'da Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau'nun görevinden istifa ettiğini açıklamasının ardından, Hükümet Sözcüsü ve Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Benjamin Griveaux ile Dijital Gelişmelerden Sorumlu Devlet Bakanı Mounir Mahjoubi'nin görevlerine son verildiği bildirildi.

Macron'dan flaş hamle! Görevlerine son verdi

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Griveaux, Loiseau, Mahjoubi'nin görevine "son verdiği" belirtildi.

Mahjoubi ve Griveaux'nun gelecek yıl düzenlenecek belediye seçimlerinde Paris Belediye Başkanlığına aday olması bekleniyor.

Griveaux, daha önce yaptığı açıklamada, Paris Belediye Başkanlığına aday olması halinde görevinden istifa edeceğini söylemişti.

Loiseau'nun, 26 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılmak için görevinden istifa ettiği bildirilmişti. Loiseau, AP seçimleri için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin (LREM) liste başı adayı gösterildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Nathalie Loiseau Benjamin Griveaux

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